Na asi štyroch kilometroch R1 pri Zvolene bude čiastočná uzávera

Zvolen 18. augusta (TASR) - V pondelok (21. 8.) začne na rýchlostnej ceste R1 pri Zvolene platiť čiastočná uzávera. Obmedzenie bude v úseku km 132,500 - 128,560 v smere zo Zvolena do Nitry, a to v pravom jazdnom pruhu. Dôvodom uzávery je oprava vozovky.



Ako informuje hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková, obmedzenie sa týka obdobia od 21. augusta od 7.00 h s predpokladanou dĺžkou trvania prác 14 dní. Doprava bude po celý čas vedená vo voľnom jazdnom pruhu.



NDS v tejto súvislosti apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. "Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne," pripomína hovorkyňa.