Na autobusovej stanici chcú N. Zámky vybudovať nový prestupový uzol
Projekt počíta s vybudovaním novostavby výpravnej budovy autobusovej stanice so zastrešenými nástupiskami, spevnenými plochami stanice, parkoviskami, komunikáciami, terénnymi a sadovými úpravami.
Autor TASR
Nové Zámky 19. decembra (TASR) - Na autobusovej stanici v Nových Zámkoch má pribudnúť nový prestupový uzol. Mesto už ukončilo súťaž na dodávateľa prác. Podľa Vestníka Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) úspešný uchádzač uspel s cenou 5.616.999,18 eura.
Projekt počíta s vybudovaním novostavby výpravnej budovy autobusovej stanice so zastrešenými nástupiskami, spevnenými plochami stanice, parkoviskami, komunikáciami, terénnymi a sadovými úpravami. „Energetický koncept počíta s modernými technológiami, so zelenou extenzívnou strechou prístrešku nad nástupiskami, fotovoltickými panelmi, tepelnými čerpadlami a vzduchotechnikou,“ konštatuje sa v opise projektu.
Mesto očakáva, že vybudovaním modernej autobusovej stanice sa zvýši atraktivita verejnej dopravy a následne bude rásť aj počet cestujúcich. „Zavedením nového informačného systému autobusovej stanice a vybudovaním parkoviska pre individuálnu osobnú dopravu sa zvýši komfort cestujúcich a tiež konkurencieschopnosť verejnej dopravy voči individuálnej automobilovej doprave,“ uviedol pred časom mestský úrad.
