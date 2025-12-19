Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. december 2025
Na autobusovej stanici chcú N. Zámky vybudovať nový prestupový uzol

Ilustračné foto. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Projekt počíta s vybudovaním novostavby výpravnej budovy autobusovej stanice so zastrešenými nástupiskami, spevnenými plochami stanice, parkoviskami, komunikáciami, terénnymi a sadovými úpravami.

Autor TASR
Nové Zámky 19. decembra (TASR) - Na autobusovej stanici v Nových Zámkoch má pribudnúť nový prestupový uzol. Mesto už ukončilo súťaž na dodávateľa prác. Podľa Vestníka Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) úspešný uchádzač uspel s cenou 5.616.999,18 eura.

Projekt počíta s vybudovaním novostavby výpravnej budovy autobusovej stanice so zastrešenými nástupiskami, spevnenými plochami stanice, parkoviskami, komunikáciami, terénnymi a sadovými úpravami. „Energetický koncept počíta s modernými technológiami, so zelenou extenzívnou strechou prístrešku nad nástupiskami, fotovoltickými panelmi, tepelnými čerpadlami a vzduchotechnikou,“ konštatuje sa v opise projektu.

Mesto očakáva, že vybudovaním modernej autobusovej stanice sa zvýši atraktivita verejnej dopravy a následne bude rásť aj počet cestujúcich. „Zavedením nového informačného systému autobusovej stanice a vybudovaním parkoviska pre individuálnu osobnú dopravu sa zvýši komfort cestujúcich a tiež konkurencieschopnosť verejnej dopravy voči individuálnej automobilovej doprave,“ uviedol pred časom mestský úrad.
