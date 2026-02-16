Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na autobusovej stanici v Nitre ležala taška s vojenskou muníciou

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Pyrotechnik potvrdil, že v taške sa nachádzajú dve cvičné strely, určené pre ručný protitankový granátomet.

Autor TASR
Nitra 16. februára (TASR) - Na autobusovej stanici na Staničnej ulici v Nitre našli vojenskú muníciu. Pohodená bola v igelitovej taške pri stene budovy. Informovala o tom v pondelok Mestská polícia (MsP) Nitra.

Nález igelitovej tašky s muníciou oznámil občan. Podľa jeho slov nájdený podozrivý predmet svojím tvarom pripomínal bombu alebo materiál na jej výrobu. Hliadka MsP pri preverovaní nálezu zo vzdialenosti nazrela do igelitovej tašky, nález pripomínal vojenskú muníciu. Spoločne s privolanou hliadkou Policajného zboru zabezpečovali okolie do príchodu pyrotechnika.

Pyrotechnik potvrdil, že v taške sa nachádzajú dve cvičné strely, určené pre ručný protitankový granátomet. Zatiaľ nie je známe, ako sa igelitová taška ocitla na autobusovej stanici.
