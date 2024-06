Na bádateľský festival GLOBE Games vo Svite príde aj vedec z NASA

Svit 6. júna (TASR) - Vo Svite sa začal vo štvrtok prvý ročník bádateľského festivalu GLOBE Games, ktorý spája žiakov, učiteľov a vedcov z medzinárodného vzdelávacieho programu GLOBE. Na festivale sa stretne 32 bádateľských tímov zo Slovenska a Česka, vyše 120 študentov od sedem do 17 rokov, 40 pedagógov a 16 expertov. TASR o tom informovala PR a marketingová manažérka Inštitútu aplikovanej ekológie DAPHNE Mária Filová.



Počas štyroch dní budú študenti a učitelia prezentovať výsledky svojej celoročnej práce, overovať vedomosti a zručnosti a zdieľať skúsenosti s bádateľským programom v oblasti prírody a životného prostredia.



Súčasťou GLOBE Games sú workshopy s odborníkmi a vedcami zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, Tatranského národného parku, Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, Ministerstva životného prostredia SR, Centra vedy, výskumu, environmentálnej výchovy a vzdelávania Malá líška, GearCheckers a DAPHNE - Inštitútu aplikovanej ekológie.



Pozvanie prijal aj Peter Falcon z NASA z Washingtonu, D.C., ktorý priblíži, ako a kde nájsť otvorené dáta NASA o Zemi a ako ich môžu využívať vo svojich projektoch. "Ja sám som sa ako dieťa bál klásť otázky, ale som rád, že dnes sú deti iné - smelé a zvedavé," uviedol Falcon.



Program GLOBE podporuje bádateľsky orientované vzdelávanie, kde žiaci skúmajú svet okolo seba a pracujú s reálnymi dátami. "V programe GLOBE navyše mladí bádatelia zdieľajú svoje výsledky s rovesníkmi z celého sveta. Tento festival je skvelý v tom, že žiaci sa stretnú osobne, zažijú spoločné bádanie v teréne a spolupracujú s odborníkmi z viacerých vedeckých inštitúcií aj z NASA," uviedla koordinátorka programu GLOBE na Slovensku Jana Pavlíková.



Festival organizuje Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu vo Svite v spolupráci s mestom Svit a Inštitútom aplikovanej ekológie DAPHNE, ktorý program GLOBE na Slovensku koordinuje.



Do programu GLOBE sa zapája 127 krajín, na Slovensku ide aktuálne o 50 vzdelávacích inštitúcií. Žiaci a ich pedagógovia prispeli do databázy, ktorú využíva aj NASA, doteraz 4521 údajmi.