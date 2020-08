Na Bajkalskej ulici v Bratislave sa vo štvrtok stali dve nehody

Bratislava 20. augusta (TASR) – Na Bajkalskej ulici v Bratislave sa vo štvrtok stali dve dopravné nehody, informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na sociálnej sieti. Ich účastníkmi boli chodkyňa a cyklistka.



Prvá nehoda sa stala na priechode pre chodcov, kde osobné auto prechádzalo od Trnavskej cesty smerom na Prievozskú ulicu. "Pri prechádzaní po Bajkalskej ulici z doposiaľ presne nezistených príčin narazilo do 34-ročnej ženy, ktorá cez cestu prechádzala cez vyznačený priechod pre chodcov. Alkohol u vodiča zistený nebol," uviedla polícia. Na zistenie prítomnosti alkoholu v tele chodkyne sa nariadil odber krvi. "Pri náraze utrpela žena zranenia, s ktorými bola prevezená do jednej z bratislavských nemocníc," doplnila polícia.



Krátko potom sa dopravní policajti presunuli k ďalšej dopravnej nehode, pri ktorej došlo k zrážke auta s cyklistkou. "Cyklistka nedávala pozor a narazila do auta, ktoré vychádzalo z čerpacej stanice. So zranením nohy bola prevezená na ošetrenie do nemocnice," priblížila polícia.



Bajkalská ulica je podľa polície v Ružinove po Trnavskej ceste druhým najnehodovejším úsekom. "Na tejto ulici je hustá premávka, na ktorej vznikajú kolóny a často dochádza k dopravným nehodám a škodovým udalostiam," uviedla polícia. Zároveň vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali dopravné predpisy.