Na Baníckej ulici v Pezinku zrekonštruujú vodovod a komunikáciu

Bratislava/Pezinok 16. júla (TASR) - Od 1. augusta nebude na polroka možný prejazd Baníckou ulicou v Pezinku. Dôvodom je výmena vodovodného potrubia i následná celoplošná výmena povrchu vozovky. Informuje o tom mesto Pezinok.



Primátor Roman Mács spresnil, že práce sa budú realizovať v rámci investície Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) a mesta. „BVS investuje približne 950.000 eur bez DPH do nového potrubia, 79 prípojok a do asfaltu v jednom jazdnom pruhu, kým mesto Pezinok prefinancuje v sume 88.000 eur vrátane DPH nový asfalt v druhom jazdnom pruhu,“ vysvetlil primátor.



Dodal, že BVS vymení 590 metrov oceľového vodovodného potrubia za nové, ktoré položí súbežne s pôvodným radom. Počas kladenia potrubia bude voda k domácnostiam prúdiť pôvodným vodovodom. „Krátke odstávky nastanú len pri prepájaní nových uzlov, v tomto čase bude dodávku pitnej vody zabezpečovať cisterna odstavená priamo v ulici,“ upozornil primátor.



Rekonštrukciu, ktorá má priniesť opravený vodovod i kompletne obnovený povrch cesty, majú ukončiť do konca februára 2026. Počas stavebných prác bude Banícka ulica uzavretá pre tranzit. Vjazd zostane povolený iba obyvateľom a stavebnej technike.