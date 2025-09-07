< sekcia Regióny
Na Banisku sa chystá seminár k obnove tradičných sadov
Seminár sa uskutoční 19. septembra od 13.00 do 18.00 h a jeho cieľom je podporiť obnovu tradičných sadov a prepojiť komunitu s odborníkmi.
Autor TASR
Brezno 7. septembra (TASR) - Historický ovocný sad Banisko v Brezne ožije prvým z cyklu workshopov programu Sadíme budúcnosť, ktorý organizuje banskobystrická Nadácia Ekopolis. Seminár sa uskutoční 19. septembra od 13.00 do 18.00 h a jeho cieľom je podporiť obnovu tradičných sadov a prepojiť komunitu s odborníkmi. TASR o tom informovala PR manažérka nadácie Lucia Hasbach.
„V komunikácii so žiadateľmi o grantovú podporu na výsadbu zelene, ale aj s tými, ktorí grant dostali, cítime, že ľudia sa radi v téme ovocinárstva či starostlivosti o zeleň vzdelávajú. Rozhodli sme sa preto ponúknuť verejnosti takúto možnosť,“ konštatovala manažérka programu Ľubica Štúberová.
Účastníkov čaká komentovaná prehliadka sadu so zameraním na vitalitu drevín, praktické rady k výsadbe a ošetrovaniu stromov, pomologická ochutnávka odrôd jabĺk, hrušiek či sliviek a záverečná diskusia. Lektormi budú odborníci na ovocinárstvo a ochranu prírody, ktorí priblížia nielen teóriu, ale i skúsenosti z praxe. Kapacita účastníkov je obmedzená, a preto sa treba vopred prihlásiť.
„V komunikácii so žiadateľmi o grantovú podporu na výsadbu zelene, ale aj s tými, ktorí grant dostali, cítime, že ľudia sa radi v téme ovocinárstva či starostlivosti o zeleň vzdelávajú. Rozhodli sme sa preto ponúknuť verejnosti takúto možnosť,“ konštatovala manažérka programu Ľubica Štúberová.
Účastníkov čaká komentovaná prehliadka sadu so zameraním na vitalitu drevín, praktické rady k výsadbe a ošetrovaniu stromov, pomologická ochutnávka odrôd jabĺk, hrušiek či sliviek a záverečná diskusia. Lektormi budú odborníci na ovocinárstvo a ochranu prírody, ktorí priblížia nielen teóriu, ale i skúsenosti z praxe. Kapacita účastníkov je obmedzená, a preto sa treba vopred prihlásiť.