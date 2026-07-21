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Na Banisku sprístupnili vstupnú štôlňu, pribudla i socha permoníka
Lokalita Banisko v Brezne je dnes vyhľadávaným miestom návštevníkov.
Autor TASR
Brezno 21. júla (TASR) - V oddychovej zóne Banisko v Brezne sa v utorok uskutočnilo rodinné podujatie s názvom Hurá na Banisko. Okrem programu pre rodiny s deťmi v lokalite slávnostne otvorili aj nové atrakcie, ktoré odkazujú na banícku históriu mesta na Horehroní. TASR o tom informovala Žofia Koštialová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie.
Lokalita Banisko v Brezne je dnes vyhľadávaným miestom návštevníkov. Okrem zvieracej obory, historického sadu či náučných prvkov tam turisti nájdu aj východisko na vyhliadkovú vežu Horné Lazy a ďalšie miesta v okolí Brezna. V rámci utorňajšieho podujatia v lokalite sprístupnili aj nové atrakcie, a to vstupnú štôlňu a veľkú sochu permoníka, ktorá je zároveň atraktívnym fotopointom.
„Banisko sa postupne stáva jedným z najvýznamnejších rodinných výletných miest na Horehroní. Naším cieľom bolo vytvoriť priestor, kde sa prirodzene prepájajú oddych v prírode, zážitkové poznávanie regiónu a jeho história,“ uviedla riaditeľka OOCR Región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková.
Utorňajšie podujatie s názvom Hurá na Banisko ponúklo aj pestrý program pre rodiny. Pripravené bolo divadelné vystúpenie, poznávanie lesa s lesnými pedagógmi, komentované predstavenie nových zvierat v obore či maľovanie na tvár s lesnými motívmi. Deti si mohli vyskúšať aj ryžovanie zlata či zúčastniť sa na tvorivých dielňach. Na podujatie bola zabezpečená aj kyvadlová doprava americkým školským autobusom.
„Banisko je krásnym príkladom toho, ako možno citlivo rozvíjať územie s rešpektom k jeho histórii a zároveň vytvárať nové atraktívne miesta pre obyvateľov aj návštevníkov. Nová štôlňa a monumentálny permoník pripomínajú banícke korene Brezna, zatiaľ čo celý areál ponúka moderný priestor na oddych a trávenie voľného času,“ zhodnotil primátor Brezna a podpredseda OOCR Región Horehronie Tomáš Abel.
Lokalita Banisko v Brezne je dnes vyhľadávaným miestom návštevníkov. Okrem zvieracej obory, historického sadu či náučných prvkov tam turisti nájdu aj východisko na vyhliadkovú vežu Horné Lazy a ďalšie miesta v okolí Brezna. V rámci utorňajšieho podujatia v lokalite sprístupnili aj nové atrakcie, a to vstupnú štôlňu a veľkú sochu permoníka, ktorá je zároveň atraktívnym fotopointom.
„Banisko sa postupne stáva jedným z najvýznamnejších rodinných výletných miest na Horehroní. Naším cieľom bolo vytvoriť priestor, kde sa prirodzene prepájajú oddych v prírode, zážitkové poznávanie regiónu a jeho história,“ uviedla riaditeľka OOCR Región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková.
Utorňajšie podujatie s názvom Hurá na Banisko ponúklo aj pestrý program pre rodiny. Pripravené bolo divadelné vystúpenie, poznávanie lesa s lesnými pedagógmi, komentované predstavenie nových zvierat v obore či maľovanie na tvár s lesnými motívmi. Deti si mohli vyskúšať aj ryžovanie zlata či zúčastniť sa na tvorivých dielňach. Na podujatie bola zabezpečená aj kyvadlová doprava americkým školským autobusom.
„Banisko je krásnym príkladom toho, ako možno citlivo rozvíjať územie s rešpektom k jeho histórii a zároveň vytvárať nové atraktívne miesta pre obyvateľov aj návštevníkov. Nová štôlňa a monumentálny permoník pripomínajú banícke korene Brezna, zatiaľ čo celý areál ponúka moderný priestor na oddych a trávenie voľného času,“ zhodnotil primátor Brezna a podpredseda OOCR Región Horehronie Tomáš Abel.