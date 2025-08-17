< sekcia Regióny
Na Banisku v Brezne začali s výstavbou malej vodnej nádrže
Nádrž bude plniť niekoľko funkcií.
Autor TASR
Brezno 17. augusta (TASR) - Na miestnom toku v rekreačnej zóne Banisko buduje mesto Brezno malú vodnú nádrž, ktorá má plniť najmä vodozádržnú a protipovodňovú funkciu, ako aj prispieť k rozvoju cestovného ruchu. Projekt s cieľom adaptácie územia na zmenu klímy získal podporu z Programu Slovensko vo výške viac ako 693.000 eur. Predpokladané trvanie výstavby je maximálne 12 mesiacov. Informoval o tom na sociálnej sieti primátor Tomáš Abel.
„Začali sme s výstavbou 68 metrov dlhej nádrže s maximálnou hĺbkou štyri metre a objemom 1850 kubických metrov. Vybudujeme ju na mieste bývalého náhonu už neexistujúceho vodného mlyna na vodnom toku Lužná v Laznej doline a aj z tohto dôvodu bude priehradný múr prispôsobený na osadenie nového mlynského kolesa,“ konštatoval brezniansky primátor.
Nádrž bude plniť niekoľko funkcií. „Zadržiavaním vody počas intenzívnej zrážkovej činnosti zníži prietok do okolitých riek a potokov, čím minimalizuje riziko povodní. Akumuláciou vody bude slúžiť na ochranu pred požiarmi. Reguláciou rýchlosti prúdu pomôže v boji proti erózii pôdy a prispeje k stabilizácii brehov, zachovaniu biodiverzity a obnove prírodných ekosystémov,“ vysvetlil Abel.
Stavebné práce sú rozdelené do viacerých etáp. Počas uplynulých týždňov vykonali geodetické zameranie, vytýčenie územia a zabezpečili všetky legislatívne náležitosti, ktoré sa vzťahujú na realizáciu vodnej stavby.
„Po ukončení prípravných fáz nasledujú zemné práce a príprava podložia pre zakladanie masívnych múrov, ktoré budú tvoriť nosné prvky celej stavby. Počas zimnej prestávky sa práce prerušia a po nej sa naplno rozbehnú hlavné stavebné činnosti,“ doplnila vedúca investičného odboru magistrátu Veronika Boháčiková. Termín ukončenia vrátane nevyhnutných administratívnych úkonov a kontrolnej činnosti je stanovený najneskôr do 31. augusta 2026.
Podľa Abela vybudovanie malej vodnej nádrže prispeje k ochrane okolitého územia a rovnako i k ďalšiemu zatraktívneniu tejto vyhľadávanej časti mesta, kde sa ľudia radi stretávajú a oddychujú.
„Začali sme s výstavbou 68 metrov dlhej nádrže s maximálnou hĺbkou štyri metre a objemom 1850 kubických metrov. Vybudujeme ju na mieste bývalého náhonu už neexistujúceho vodného mlyna na vodnom toku Lužná v Laznej doline a aj z tohto dôvodu bude priehradný múr prispôsobený na osadenie nového mlynského kolesa,“ konštatoval brezniansky primátor.
Nádrž bude plniť niekoľko funkcií. „Zadržiavaním vody počas intenzívnej zrážkovej činnosti zníži prietok do okolitých riek a potokov, čím minimalizuje riziko povodní. Akumuláciou vody bude slúžiť na ochranu pred požiarmi. Reguláciou rýchlosti prúdu pomôže v boji proti erózii pôdy a prispeje k stabilizácii brehov, zachovaniu biodiverzity a obnove prírodných ekosystémov,“ vysvetlil Abel.
Stavebné práce sú rozdelené do viacerých etáp. Počas uplynulých týždňov vykonali geodetické zameranie, vytýčenie územia a zabezpečili všetky legislatívne náležitosti, ktoré sa vzťahujú na realizáciu vodnej stavby.
„Po ukončení prípravných fáz nasledujú zemné práce a príprava podložia pre zakladanie masívnych múrov, ktoré budú tvoriť nosné prvky celej stavby. Počas zimnej prestávky sa práce prerušia a po nej sa naplno rozbehnú hlavné stavebné činnosti,“ doplnila vedúca investičného odboru magistrátu Veronika Boháčiková. Termín ukončenia vrátane nevyhnutných administratívnych úkonov a kontrolnej činnosti je stanovený najneskôr do 31. augusta 2026.
Podľa Abela vybudovanie malej vodnej nádrže prispeje k ochrane okolitého územia a rovnako i k ďalšiemu zatraktívneniu tejto vyhľadávanej časti mesta, kde sa ľudia radi stretávajú a oddychujú.