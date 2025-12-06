Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 6. december 2025Meniny má Mikuláš
< sekcia Regióny

Na banskobystrické Námestie SNP zavíta Mikuláš aj anjel na chodúľoch

.
Na snímke vianočná výzdoba počas vianočných trhov na Námestí SNP v Banskej Bystrici 3. decembra 2025. Foto: TASR - Ján Krošlák

O program sa postarajú žiaci z tanečného odboru Základnej umeleckej školy J. Cikkera.

Autor TASR
Banská Bystrica 6. decembra (TASR) - O rozsvietenie vianočného stromčeka na Námestí SNP v Banskej Bystrici sa aj tento rok postará Mikuláš. Jeho príchod do centra mesta je naplánovaný v sobotu o 17.00 h. V sprievodnom programe nebudú chýbať vystúpenia detí či jazda vianočným vláčikom.

Ako informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, na námestie zavíta anjel na chodúľoch, ktorý bude všetkým návštevníkom rozdávať rolničky. „Práve rolničkami privoláme Mikuláša a jeho pomocníkov, ktorí sa následne spolu s primátorom postarajú o rozsvietenie vianočného stromčeka,“ uviedla.

O program sa postarajú žiaci z tanečného odboru Základnej umeleckej školy J. Cikkera. V sobotu večer bude podľa jej slov možné nasadnúť aj na vianočný vláčik, ktorý bude jazdiť od pobočky Slovenskej pošty na Hornej ulici.
.

Neprehliadnite

OBRAZOM: Pápež Lev XIV. prijal na audiencii prezidenta SR

Pápež Pellegrinimu povedal, že by chcel v dohľadnej dobe navštíviť SR

Zomrel český výtvarník Pištěk, ktorý získal Oscara

HRABKO: Českí poslanci vťahujú do riešenia svojich problémov Slovensko