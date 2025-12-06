< sekcia Regióny
Na banskobystrické Námestie SNP zavíta Mikuláš aj anjel na chodúľoch
Autor TASR
Banská Bystrica 6. decembra (TASR) - O rozsvietenie vianočného stromčeka na Námestí SNP v Banskej Bystrici sa aj tento rok postará Mikuláš. Jeho príchod do centra mesta je naplánovaný v sobotu o 17.00 h. V sprievodnom programe nebudú chýbať vystúpenia detí či jazda vianočným vláčikom.
Ako informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, na námestie zavíta anjel na chodúľoch, ktorý bude všetkým návštevníkom rozdávať rolničky. „Práve rolničkami privoláme Mikuláša a jeho pomocníkov, ktorí sa následne spolu s primátorom postarajú o rozsvietenie vianočného stromčeka,“ uviedla.
O program sa postarajú žiaci z tanečného odboru Základnej umeleckej školy J. Cikkera. V sobotu večer bude podľa jej slov možné nasadnúť aj na vianočný vláčik, ktorý bude jazdiť od pobočky Slovenskej pošty na Hornej ulici.
