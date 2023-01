Na banskobystrickej plavárni na Štiavničkách sú od januára vyššie ceny

Banská Bystrica 5. januára (TASR) – Na krytej plavárni na Štiavničkách v Banskej Bystrici sú od začiatku januára vyššie ceny vstupov. TASR to potvrdil Dušan Argaláš z mestskej spoločnosti, ktorá plaváreň prevádzkuje.



Pripomenul, že schválením rozpočtu mesta Banská Bystrica na rok 2023 sa zabránilo zatvoreniu plavárne a aj zimného štadióna. Podľa Argaláša je cenník zmenený aj na štadióne, obyvatelia aj návštevníci mesta si ho môžu pozrieť na jeho oficiálnej webstránke. Platí to aj v prípade plavárne na Štiavničkách.



Banskobystrické mestské zastupiteľstvo schválilo vyrovnaný rozpočet na tento rok vo výške takmer 120 miliónov eur vlani v decembri. Samospráva musela pristúpiť k zvýšeniu miestnych daní a poplatkov. Banskobystričanov preto v budúcom roku čaká 20-percentné zvýšenie dane z nehnuteľnosti pri záhradách, zastavaných plochách a nádvoriach, pri lesných pozemkoch, na ktorých sú hospodárske lesy, či pri priemyselných stavbách alebo stavbách na podnikanie. Vo finančnom vyjadrení je to šesť eur za štvorcový meter plochy oproti vlaňajším piatim.



Pri stavebných pozemkoch ide o 60-percentné zvýšenie, o stopercentné pri bytoch, z 50 centov za štvorcový meter podlahovej plochy na jedno euro. Zvýši sa aj sadzba dane za ubytovanie na osobu a prenocovanie z jedného eura na dve. Pri dani za predajné automaty z 54 eur za jeden na 100. Správca dane zvýšil aj sadzbu paušálneho poplatku za komunálny odpad z desiatich centov na osobu a deň na 13 centov.