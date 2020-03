Na banskoštiavnickom ÚPSVaR hromadné prepúšťanie aktuálne neevidujú

Banská Štiavnica 31. marca (TASR) - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny aktuálne neeviduje žiadne hromadné prepúšťanie nahlásené na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Banská Štiavnica. Potvrdila to Mária Hrehová z kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.



Banskoštiavnický ÚPSVaR zastrešuje okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Podľa Hrehovej bola miera evidovanej nezamestnanosti vo februári 2020 v okrese Banská Štiavnica na úrovni 5,94 %, v okrese Žarnovica na úrovni 6,98 % a v okrese Žiar nad Hronom na úrovni 4,72 %.



Hrehová uviedla, že v uplynulých dňoch, keď platí na Slovensku v súvislosti so šírením nového koronavírusu mimoriadna situácia, zaznamenalo ústredie na základe informácií z úradov práce zvýšený záujem o evidenciu hlavne od klientov, ktorí sa vrátili zo zahraničia.



Zároveň dodala, že vzhľadom na situáciu predpokladajú pokles nahlásených voľných pracovných miest. "Nemusí to však byť dramatický pokles, pretože v súčasnosti zamestnávatelia už predtým nahlásené voľné pracovné miesta neobsadzujú, takže zostávajú evidované ako voľné," podotkla.