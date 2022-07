Na Bárdošovej ulici v Bratislave objavili ležovisko diviakov

Bratislava 26. júla (TASR) – Na Bárdošovej ulici na Kramároch v bratislavskom Novom Meste objavili ležovisko diviakov. Na opustenom pozemku pred bytovým domom prebýva skupinka asi desiatich diviakov, štyri dospelé samice s mladými. Miesto mestská polícia opáskovala, aby tadiaľ ľudia, najmä psičkári, nechodili. Veterinár sa pokúsi diviaky odchytiť. Na sociálnej sieti na to upozornil bratislavský mestský a novomestský miestny poslanec Jakub Mrva.



"Diviaky kolonizujú zarastené pozemky s ovocnými stromami ako je tento. Majú tu pokoj, potravu a pokiaľ si majiteľ pozemok neprečistí od húštin, diviakom sa tu bude páčiť. Takto okupujú viaceré miesta na Kramároch, odkiaľ vyrážajú do okolia," približuje Mrva.



Odporúča, aby si ich ľudia zbytočne nefilmovali, nefotili a nerušili ich. Pokiaľ sa necítia ohrozené, najmä psami, nie sú voči ľuďom agresívne. Ak ľudia diviaky stretnú, mali by si v prvom rade dať psa na vôdzku. Následne počkať, kým prejdú, alebo ich obísť po druhej strane ulice v bezpečnej vzdialenosti.



Situáciu s diviakmi podmieňuje podľa pozemkového a lesného odboru Okresného úradu (OÚ) Bratislava viacero faktorov, ako voľný pohyb psov po lesných porastoch, zvýšená návštevnosť lesa, respektíve lesoparku, čím môže byť zver často vyrušovaná.



"Niektorí obyvatelia spočiatku diviaky kŕmili. Zvieratá si na to zvykli a vracajú sa tam, kde dostanú lákavejšiu potravu ako tú, ktorú im bežne poskytuje les," uviedol pre TASR nedávno OÚ Bratislava. Odporúča preto zabezpečiť kontajnery, nevyhadzovať zvyšky na dostupné miesta a snažiť sa čo najviac vyhýbať kontaktu s diviačou zverou. Pomohlo by aj obmedzenie pohybu v lesoch po určitej hodine, čím by sa dal priestor poľovníkom, aby si mohli plniť svoje povinnosti pri znižovaní stavov diviačej zveri v revíroch.



Úrad pripomína, že lov zveri v zastavanom území je z dôvodu zaistenia bezpečnosti občanov veľmi komplikovaný a použitie strelnej zbrane limitované.