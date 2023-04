Na Barinách plánuje mesto Zvolen vybudovať oddychovú a športovú zónu

Zvolen 30. apríla (TASR) - Na Barinách vo Zvolene plánuje samospráva aj pomocou európskych financií vybudovať zelenú, oddychovú a aj športovú zónu. TASR to povedal zvolenský primátor Vladimír Maňka. V minulosti sa však hovorilo o tom, že v tejto lokalite by mohlo byť zvolenské plavecké centrum, s letným kúpaliskom a novou plavárňou.



Týmto zámerom sa pravidelne zaoberalo zvolenské mestské zastupiteľstvo v predchádzajúcom volebnom období. Okrem iného napríklad neschválili zmenu územného plánu na Barinách. Poslanci v diskusiách dlhodobo upozorňovali aj na to, že Bariny sú záplavovou oblasťou, kde sa očakáva možné stúpnutie hladiny od jedného do štyroch metrov. Opakovane tiež zaznievali počas zastupiteľstiev otázky poslancov, z čoho chce mesto projekt zaplatiť. "Na Barinách je krásna zeleň a dajú sa ňou eliminovať aj vysoké letné teploty na sídlisku Západ," zdôraznil v súčasnosti Maňka.



Podľa neho mesto posudzuje aj možnosť využitia a modernizácie kúpaliska na Neresnici. "Vyžaduje si to však vysporiadanie pozemkov, vyriešenie parkovania, ale aj spojenectvo so strategickým partnerom," vysvetlil s tým, že na tento účel nemá samospráva možnosť použiť európske peniaze. "A keďže má štát za posledné roky dlhy, obmedzuje to aj mestá a obce, ktoré na svoj rozvoj nebudú môcť použiť ani vlastné zdroje, ani úvery," dodal. "Verím však, že napriek tomu sa nám podarí v tomto volebnom období kúpalisko vybudovať," uzavrel.



Zvolenský priestor na letný relax vybudovali v rokoch 1948 - 1950. "Bazény majú nefunkčné čerpadlá a dávkovanie chémie. V detskom bazéne sa chémia dávkuje ručne," informovala v minulosti dôvodová správa v materiáli pre poslancov. Zničená je aj betónová dlažba. Na parkovanie tiež nie sú zabezpečené parkovacie miesta pred areálom kúpaliska. "Kolektorová budova neplní svoju funkciu na zabezpečenie solárneho ohrevu vody. Rovnako budova neplní ani inú funkciu pre zlý technický stav," zhrnula.