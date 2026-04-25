Na Baštovej ulici v Prešove vznikla multišportová zóna za 575.000 eur
Autor TASR
Prešov 25. apríla (TASR) - Multišportovú zónu so skejtparkom v sobotu slávnostne otvorili v Prešove na Baštovej ulici. Vysúťažená cena za výstavbu nového športoviska predstavovala zhruba 575.000 eur s DPH, pričom mesto využilo na investíciu prostriedky z Programu Slovensko. Spoluúčasť mesta na financovaní bola vo výške osem percent.
Prešov podľa radnice získal jedinečný komunitný priestor, aký dosiaľ chýbal. Idea kvalitného prešovského skejtparku žila v tejto komunite už dlhé roky. Napriek viacerým predošlým pokusom sa predtým nepodarilo vybudovať trvalo udržateľné športovisko so správcom, s prevádzkovým poriadkom či pravidelnou údržbou.
„Zásadným rozdielom, ktorý tento projekt delí od jeho predchodcov, je ten, že keď za nami prišli ‚skejťáci' a vytkli nám, že pripravovaný zámer skejtparku nie je dobrý, že dnes sa to už robí inak, tak sme im neukázali dvere, ale, naopak, pozvali ich na úrad, nech nám teda povedia, ako sa to dnes robí. Týmto vznikla jedna úžasne plodná participácia, ktorá vo výsledku priniesla prvý skutočný prešovský skejtpark,“ povedal primátor Prešova František Oľha. Práve participácia je podľa neho pri vytváraní verejných priestranstiev a komunitných projektoch kľúčová.
Ako informoval mestský úrad, nový skejtpark upravil spevnené plochy v rámci areálu systémom liateho, lešteného betónu. Pri ich tvorbe sa kládol dôraz na dôsledné odstránenie prípadných bariér a vytvorenie absolútne bezbariérového územia. Skejtová zóna má betónový povrch, ktorý bol ukladaný priamo na jestvujúci asfalt, spádovaný sklonom jedno percento do odtokových žľabov. Z liateho betónu sú zároveň tvarované aj skejtové prekážky. Súčasťou je aj odvodňovací systém, ktorý má vďaka svojmu objemu aj retenčnú funkciu a prebytočná voda ním bude odvádzaná do dvoch vsakovacích jám.
Priestory pozostatkov tribún sa premenili na zelené zatrávnené plochy s výsadbou vzrastlej zelene. Vstup na športovisko z Baštovej ulice ostal zachovaný, je bezbariérový a rovnako je debarierizovaný aj pohyb v rámci celého areálu. Obvodový múr bude z vnútornej strany slúžiť ako legálna plocha na realizáciu umeleckých grafiti.
Súčasťou skejtparku je aj exteriérové inkluzívne ihrisko so špeciálnym povrchom a s workoutovými prvkami. Verejnosť v ňom nájde rôzne hrazdy, posilňovacie hydraulické stroje, ale aj takzvaný wallbouldering v podobe nenáročnej umelej lezeckej steny a parkúrové prvky.
Zhotoviteľ, spoločnosť Pesmenpol, prevzal od mesta stavbu 8. septembra 2025, k dokončeniu všetkých prác došlo v apríli. Súčasťou víkendového otvorenia areálu bola aj súťaž v skejbordingu a sprievodný hudobno-tanečný program.
