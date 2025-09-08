< sekcia Regióny
V Prešove vznikne multišportová zóna za viac ako 570.000 eur
V nadväznosti na výstavbu multišportovej zóny sa upraví aj jeho okolie. Nový asfalt bude položený na Baštovej ulici, nová dlažba a porfýr zase na Weberovej ulici v štýle Jarkovej ulice.
Autor TASR
Prešov 8. septembra (TASR) - Na Baštovej ulici v Prešove sa po rokoch obnoví a vybuduje skejtpark. Bude súčasťou multišportovej zóny spolu s workoutovým ihriskom. Mesto si pri príprave projektu nechalo poradiť aj od samotných skejterov. V pondelok sa tam uskutočnilo odovzdanie staveniska zhotoviteľovi.
„Bude to úplne nová zóna, skejtpark, pretože skejt je úplne nový fenomén v slovenskom športe a má obrovskú popularitu, aj keď aj v minulosti skejteri tu boli a na tomto mieste boli pokusy urobiť skejtpark, ale zjavne tie pokusy robiť to z OSB dosiek nevyšli, takže chceme to urobiť poctivo. Máme pripravený projekt, máme na neho financovanie, máme dodávateľa a v podstate dnešným dňom začíname budovať. Samozrejme, nebude to len o skejte, lebo súčasťou bude aj oddychová zóna, vyslovene multišportový areál, ale najväčšiu časť tohto celého areálu bude zaberať skejtovacia plocha,“ povedal primátor Prešova František Oľha s tým, že projekt konzultovali s odborníkmi, ktorí skejtparky navrhovali po celom svete. Na podobe prešovského participovala aj skejterská komunita.
Podľa projektu multišportovej zóny na Baštovej ulici budú spevnené plochy v rámci areálu obnovené systémom liateho, lešteného betónu. Skejtová zóna bude s betónovým povrchom, ukladaným priamo na jestvujúci asfalt. Z liateho betónu budú zároveň tvarované skejtové prekážky. Priestory pozostatkov tribún sa premenia na zelené zatrávnené plochy s výsadbou vzrastlej zelene. Vstup na športovisko z Baštovej ulice ostane zachovaný, bude bezbariérový. Súčasťou športoviska bude aj nástenný exteriérový defibrilátor na poskytovanie prvej pomoci.
„Súčasťou multišportovej zóny bude okrem skejtparku aj workoutové ihrisko, ale aj takzvaný wallbouldering v podobe nenáročnej umelej lezeckej steny a parkúrové prvky. Prvky ihriska aj areál budú niesť znaky inkluzivity a umožňovať oddych a športovú aktivitu aj pre ľudí s rôznymi druhmi telesného hendikepu. Okrem mladých ľudí je výberom prvkov kladený dôraz aj na možné využitie generáciou seniorov. Pri výbere zhotoviteľov stavby sme si dali mimoriadne záležať, aby dielo zhotovovala firma s bohatými predchádzajúcimi skúsenosťami s návrhom a výstavbou skejtparkov,“ uviedol autor projektu a hlavný architekt mesta Prešov Patrik Panda.
V nadväznosti na výstavbu multišportovej zóny sa upraví aj jeho okolie. Nový asfalt bude položený na Baštovej ulici, nová dlažba a porfýr zase na Weberovej ulici v štýle Jarkovej ulice.
Celková vysúťažená cena za výstavbu nového športoviska je vo výške 575.761,33 eura s DPH, pričom mesto využije na túto investíciu prostriedky z Programu Slovensko. Spoluúčasť mesta na financovaní bude vo výške osem percent. Vysúťažený zhotoviteľ, spoločnosť Pesmenpol, má na dokončenie diela podľa zmluvy šesť mesiacov.
„Bude to úplne nová zóna, skejtpark, pretože skejt je úplne nový fenomén v slovenskom športe a má obrovskú popularitu, aj keď aj v minulosti skejteri tu boli a na tomto mieste boli pokusy urobiť skejtpark, ale zjavne tie pokusy robiť to z OSB dosiek nevyšli, takže chceme to urobiť poctivo. Máme pripravený projekt, máme na neho financovanie, máme dodávateľa a v podstate dnešným dňom začíname budovať. Samozrejme, nebude to len o skejte, lebo súčasťou bude aj oddychová zóna, vyslovene multišportový areál, ale najväčšiu časť tohto celého areálu bude zaberať skejtovacia plocha,“ povedal primátor Prešova František Oľha s tým, že projekt konzultovali s odborníkmi, ktorí skejtparky navrhovali po celom svete. Na podobe prešovského participovala aj skejterská komunita.
Podľa projektu multišportovej zóny na Baštovej ulici budú spevnené plochy v rámci areálu obnovené systémom liateho, lešteného betónu. Skejtová zóna bude s betónovým povrchom, ukladaným priamo na jestvujúci asfalt. Z liateho betónu budú zároveň tvarované skejtové prekážky. Priestory pozostatkov tribún sa premenia na zelené zatrávnené plochy s výsadbou vzrastlej zelene. Vstup na športovisko z Baštovej ulice ostane zachovaný, bude bezbariérový. Súčasťou športoviska bude aj nástenný exteriérový defibrilátor na poskytovanie prvej pomoci.
„Súčasťou multišportovej zóny bude okrem skejtparku aj workoutové ihrisko, ale aj takzvaný wallbouldering v podobe nenáročnej umelej lezeckej steny a parkúrové prvky. Prvky ihriska aj areál budú niesť znaky inkluzivity a umožňovať oddych a športovú aktivitu aj pre ľudí s rôznymi druhmi telesného hendikepu. Okrem mladých ľudí je výberom prvkov kladený dôraz aj na možné využitie generáciou seniorov. Pri výbere zhotoviteľov stavby sme si dali mimoriadne záležať, aby dielo zhotovovala firma s bohatými predchádzajúcimi skúsenosťami s návrhom a výstavbou skejtparkov,“ uviedol autor projektu a hlavný architekt mesta Prešov Patrik Panda.
V nadväznosti na výstavbu multišportovej zóny sa upraví aj jeho okolie. Nový asfalt bude položený na Baštovej ulici, nová dlažba a porfýr zase na Weberovej ulici v štýle Jarkovej ulice.
Celková vysúťažená cena za výstavbu nového športoviska je vo výške 575.761,33 eura s DPH, pričom mesto využije na túto investíciu prostriedky z Programu Slovensko. Spoluúčasť mesta na financovaní bude vo výške osem percent. Vysúťažený zhotoviteľ, spoločnosť Pesmenpol, má na dokončenie diela podľa zmluvy šesť mesiacov.