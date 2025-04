Na Behy nočným Breznom sa už prihlásilo 300 účastníkov

Brezno 29. apríla (TASR) - Na horehronské podujatie Behy nočným Breznom, ktoré štartuje v sobotu 3. mája o 19.00 h, sa doteraz prihlásilo 300 bežcov. Počas športovej akcie dôjde v meste k dopravným obmedzeniam. TASR o tom v utorok informovalo tlačové oddelenie breznianskeho magistrátu.



Súčasťou Behov nočným Breznom je beh na 10,5 kilometra, štafeta na 3 x 3,5 kilometra a certifikovaná trať polmaratónu. Práve tá bude v tomto roku zaradená do bežeckého pohára Slovenského atletického zväzu. Možno tak očakávať, že breznianskymi ulicami pobežia najlepší slovenskí vytrvalci.



„Doposiaľ sa registrovalo 300 bežcov, registrácia je však stále spustená. Novinkou v aktuálnom ročníku podujatia bude aj súťaž stredných škôl s názvom Veľká cena mesta Brezno o pohár primátora, ktorá obohatí štafetovú súťaž. Nepôjde v nej totiž len o výsledky, ale predovšetkým o spoločnú radosť zo športu,“ uviedla radnica.



Organizátori žiadajú vodičov a obyvateľov o trpezlivosť a rešpektovanie pokynov.



V sobotu od 15.00 h do polnoci dôjde k úplnej uzávere južnej strany Námestia gen. M. R. Štefánika a Ulice Boženy Němcovej. Od 18.00 do 22.30 h budú rovnako uzavreté miestne cesty na uliciach Šrámkova, Nábrežie dukelských hrdinov a chodník pozdĺž rieky Hron na ulici Hronská. Úplná uzávera bude od 18.45 do 22.30 h platiť aj na ceste II/529 - Rázusova ulica, v úseku od svetelnej križovatky na Námestí gen. M. R. Štefánika po svetelnú križovatku so Švermovou ulicou. Vjazd do centra mesta z kruhového objazdu nad Baldovským mostom uzatvoria v čase od 18.45 do 22.00 h. Obchádzka povedie cez obchvat mesta smer Podkoreňová a následne do centra.



Podrobnejšie informácie o dopravných obmedzeniach sú zverejnené na webe mesta.