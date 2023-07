Na bežecké dráhy nepatria kolesá ani zvieratá, pripomína Karlova Ves

Bratislava 13. júla (TASR) - Na bežecké dráhy nepatria kolesá, rovnako nie je vhodné ani venčenie psov. Pripomína to mestská časť Karlova Ves, podľa ktorej by užívatelia nemali zabúdať na základné pravidlá. Aj od nich totiž závisí kvalita dráh. Konštatuje to na sociálnej sieti.



"Zákaz fajčenia, jedenia či vodenia zvierat na športoviská by mal byť štandardom. Nie všetci užívatelia športovísk a ihrísk majú tieto jednoduché pravidlá zautomatizované," podotýka mestská časť s tým, že kontakt jedla alebo sladkých nápojov so špecifickým umelým povrchom spôsobuje zbytočné škody.



Bežeckým dráham neprospieva ani prítomnosť kolies, keďže vo vzoroch pneumatík je možné na ich povrch priniesť množstvo nečistôt. Týka sa to odrážadiel, bicyklov či kočíkov. "Športovo naladeným" rodičom s deťmi, ktorých nevyhnutou výbavou sú bicykle alebo kočíky, preto samospráva odporúča, aby si zvolili inú bežeckú trasu.



Zabúdať by sa podľa mestskej časti nemalo ani na to, že na dráhe nie je vhodné ani venčenie zvierat. "Nemusí ísť o beh so psom, ale už samotný zvýšený pohyb psov na tartanovom povrchu neprospieva udržiavaniu čistoty," poznamenáva. Psí moč môže zanechať zároveň na povrchu škvrny.