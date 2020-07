Na bezpečnosť pešej zóny apelovala MsP i občianska cykloiniciatíva

Banská Bystrica 1. júla (TASR) – Pešiu zónu na Námestí SNP v historickom centre Banskej Bystrice najmä v letných dňoch narúšajú svojimi aktivitami i rýchlou jazdou mnohí cyklisti a motoristi. Mesto spolu s mestskou políciou (MsP) a občianskou cykloiniciatívou ich preto v stredu vyzývali na obozretnosť, aby nedochádzalo ku kolíziám a zvýšila sa bezpečnosť chodcov v pešej zóne. Ak to nepomôže a porušenia budú pribúdať, samospráva pristúpi k razantnejším opatreniam. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



"Počas dnešného popoludnia pripomínali v rámci preventívnej akcie cyklistom a motoristom, ako sa má jazdiť na námestí. Od roku 2013 majú cyklisti povolený vstup na pešiu zónu bez toho, aby museli zosadnúť z bicykla, pričom môžu ísť rýchlosťou maximálne 20 kilometrov za hodinu," priblížila Marhefková.



"Cyklisti sú povinní jazdiť rýchlosťou, ktorá neobmedzuje a neohrozuje iných ľudí, aby v prípade nepredvídateľnej udalosti dokázali zastaviť. Sú povinní dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči peším, ktorých nesmú ohroziť," doplnil náčelník MsP Ivan Holík.



Podľa všeobecne záväzného nariadenia (VZN) je do historického centra povolený vjazd len vozidlám, ktoré zabezpečujú zásobovanie prevádzok nachádzajúcich sa na pešej zóne v čase od 4.00 h do 9.00 h, a vozidlám, ktorých vodiči majú v niektorej z nehnuteľností na Námestí SNP trvalý alebo prechodný pobyt a nemajú iný prístup k svojmu obydliu. Zároveň povolenie platí pre právnické osoby, ktoré tam majú sídlo, pre správcov inžinierskych sietí či organizátorov športových podujatí. Do pešej zóny na Námestí SNP ďalej vstupujú rôzne kuriérske spoločnosti, automobily SBS, ktoré majú vstup povolený na výnimku Policajného zboru.



"V rámci pravidelných kontrol MsP zistila, že okrem pár prípadov mali všetci vydané povolenie na vjazd do pešej zóny. Avšak práve tí, ktorým je povolený vstup na základe vlastníctva alebo nájomného vzťahu, neakceptujú skutočnosť, že na pešej zóne sa nemajú zdržiavať viac, než je nevyhnutné, a svoje oprávnenia zneužívajú. Pravidlá platia pre všetkých. V prípade, že výzva mesta, upozornenia MsP či cykloiniciatívy nezaberú, budeme nútení pristúpiť k razantnejším opatreniam," zdôraznil viceprimátor Jakub Gajdošík.



"Odvaha niektorých cyklistov, ktorí nedbajú na základné pravidlá slušného správania sa a jazdia prirýchlo, sa zvýšila. Robia zlé meno slušnej väčšine a narúšajú pocit bezpečia. Vyzývame cyklistov, aby jazdili po pešej zóne čo najopatrnejšie," dodala Andrea Štulajterová z cykloiniciatívy.