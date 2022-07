Na bezpečnosť v Bratislave by mala dohliadať dobrovoľnícka Nočná pomoc

Bratislava 5. júla (TASR) - Na bezpečnosť nočného života v uliciach Bratislavy by mala po novom dohliadať aj nová dobrovoľnícka Nočná pomoc (známa aj pod názvom Armáda špásy). V uliciach hlavného mesta má posilniť prácu mestskej a štátnej polície či záchrannej zdravotnej služby. Iniciatíva v súčasnosti hľadá dobrovoľníkov, ktorí by sa k takejto pomoci pridali. Informuje o tom hlavné mesto na sociálnej sieti.



"K bezpečnosti a znižovaniu rizík v nočnej Bratislave bude po novom prispievať aj dobrovoľnícka Nočná pomoc, tzv. Armáda špásy. Pretože pomoc v noci často potrebujeme v prípadoch, keď ešte nie je dôvod volať políciu alebo záchranku," približuje magistrát.



Nočná pomoc sa v piatky a soboty od 23.00 do 3.00 h sústredí najmä na miesta, kde sa koncentruje nočný život. Pomocnú ruku podajú dobrovoľníci napríklad intoxikovanému človeku, ktorý bude potrebovať nealkoholický nápoj. Pomôžu ošetriť drobné zranenie, pomôžu stratenému alebo dezorientovanému človeku, ale aj tomu, kto stratil svoje veci alebo nechce čakať sám na zastávke. Taktiež by mali poskytnúť podporu ľuďom v emočne vypätých situáciách alebo tým, ktorí sa potrebujú len trochu porozprávať.



Dobrovoľníkov na prácu pripravia na sérii školení. Absolvujú nielen certifikovaný kurz prvej pomoci, ale naučia sa, ako pracovať s človekom pod vplyvom drog, priučia sa aj komunikačným stratégiám v konflikte a deeskalácii napätia. Dostanú tiež základnú orientáciu v trestných činoch a priestupkoch. V prípade, že si nebudú vedieť pomôcť sami a budú potrebovať konzultáciu, im bude k dispozícii koordinátor.



Nočnou pomocou nadviaže Bratislava na podobné koncepty, ktoré už fungujú v zahraničí, ako napríklad Street Angels, Night Owls, Night Safe, Community Patrol či Guardians. Ide o služby, ktoré preventívnymi krokmi pomáhajú zmenšovať mieru ohrozenia, ktorú niekedy nočný život predstavuje.