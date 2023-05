Na bezpečnosť v uliciach Bratislavy začína opäť dohliadať Nočná pomoc

Bratislava 12. mája (TASR) - Na bezpečnosť nočného života v Bratislave začína od piatka opäť dohliadať dobrovoľnícka Nočná pomoc. Posilní tak prácu mestskej a štátnej polície či záchrannej služby. K dispozícii bude do konca septembra. Hlavné mesto o tom informuje na sociálnej sieti.



Dobrovoľníci z Nočnej pomoci sa budú v bratislavských uliciach pohybovať počas piatkov a sobôt, od 23.00 do 3.00 h. "Nočná pomoc bude v teréne pre každého, kto sa ocitol v zraniteľnej situácii. Či už nevedia nájsť svoju skupinu kamarátov, majú vybitý telefón alebo neodhadli svoju mieru a pomohol by im pohár vody," pripomína samospráva.



Dobrovoľníci sú školení. Absolvujú vzdelávanie vo viacerých oblastiach, od kurzu prvej pomoci po deeskaláciu konfliktov, základy práce v teréne či pomoc ľuďom pod vplyvom drog. Nábor ďalších dobrovoľníkov je stále otvorený, stačí vyplniť registračný formulár.



Nočnou pomocou nadviazala Bratislava na podobné koncepty, ktoré už fungujú v zahraničí, ako napríklad Street Angels, Night Owls, Night Safe, Community Patrol či Guardians. Ide o služby, ktoré preventívnymi krokmi pomáhajú zmenšovať mieru ohrozenia, ktorú niekedy nočný život predstavuje.