Na bezplatné wifi v centre Bratislavy sa pripojilo 250.000 zariadení

Pripojením užívateľ získa aj tipy, čo vidieť a zažiť v Bratislave, zoznam podujatí či ďalšie informácie o meste prepojením na web visitbratislava.com.

Bratislava 9. júla (TASR) – K bezplatnej wifi sieti VisitBratislava, ktorá je k dispozícii v 13 lokalitách centra hlavného mesta, sa počas prvého roka prevádzky pripojili používatelia prostredníctvom 250.000 zariadení. "Ich počet naďalej stúpa," informovali TASR zástupcovia mestskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board (BTB).



Pripojením užívateľ získa aj tipy, čo vidieť a zažiť v Bratislave, zoznam podujatí či ďalšie informácie o meste prepojením na web visitbratislava.com. „Za pomerne krátky čas sme dosiahli 1,6 milióna pripojení, čo naznačuje, že sa nám darí i týmto spôsobom propagovať podujatia a atraktívne miesta Bratislavy,“ uviedla predsedníčka predstavenstva BTB Alžbeta Melicharová. „Najviac pripojených je v mesiacoch júl až september, teda počas letnej turistickej sezóny,“ dodala.



Wifi spoty pokrývajú veľké námestia v centre mesta a nábrežie Dunaja. „Najviac pripojených zariadení je na Hviezdoslavovom a Hlavnom námestí, pričom prevládajú mobilné zariadenia v slovenskom a anglickom jazyku. Užívatelia sú najčastejšie z rusky, nemecky a španielsky hovoriacich krajín,“ dodala Melicharová.



Pokrytie bezplatným wifi by sa malo rozšíriť o ďalšie miesta, kde je veľká koncentrácia ľudí. Do siete by malo pribudnúť Námestie SNP, Hurbanovo námestie, Obchodná ulica, Poštová ulica, Kollárovo námestie, Michalská ulica, Ventúrska ulica, Sedlárska ulica a Jedlíkova ulica.



V budúcnosti sa plánuje uplatniť ešte geolokačný princíp. „Podľa miesta pripojenia sa používateľ dostane ku konkrétnej informácii o lokalite a pamiatkach v okolí,“ ozrejmila Melicharová. Pripomenula, že podobným spôsobom bol obsah upravený už počas tohtoročného svetového hokejového šampionátu, kedy po prihlásení sa do wifi siete mali užívatelia k dispozícii informácie o majstrovstvách sveta.



Aktivity BTB súvisiace s prevádzkou wifi siete v centre Bratislavy boli realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.