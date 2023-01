Na Bojnický zámok sa vrátia strašidlá, múzeum vyhlásilo autorskú súťaž

Bojnice 2. januára (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM)- Múzeum Bojnice pripravuje podujatie, ktorým na Bojnický zámok prinavráti duchov a strašidlá. Na zabezpečenie prvého ročníka Strašidelného zámku vyhlásilo autorskú súťaž.



"Strašidelný zámok je podujatie, ktorým sa prinavrátia strašidlá na Bojnický zámok. Ide o inscenované podujatie s duchmi a strašidlami Bojnického zámku, venované domácim i zahraničným návštevníkom v rámci kultúrneho turizmu na hornej Nitre," načrtlo múzeum na svojom webe.



Podujatie sa podľa neho sústreďuje na tie udalosti a príbehy z dejín zámku, ktoré v sebe skrývajú prekvapenia a strašidelné motívy zo známych i menej známych historických udalostí, legiend a povestí, v rámci voľnejšie adaptovaného literárneho scenára. "Cez strach, smiech i dojatie približuje návštevníkom históriu zámku a jeho bývalých, skutočných i legendárnych obyvateľov v spojení s legendami a povesťami. Ide o divadelný útvar, kde sa historická realita snúbi s mystifikáciou príbehov, ktoré využíva autentické prostredie Bojnického zámku," priblížilo.



Úlohou výhercu autorskej súťaže je vypracovanie literárneho a technického scenára, zabezpečenie hudby, výber účinkujúcich, kostýmov a rekvizít, príprava choreografie, réžia a dramaturgia podujatia, autorský dozor a účasť na tvorbe plánu PR podpory podujatia. Svoje návrhy do verejnej súťaže môžu jednotlivci či kolektívy doručiť do múzea do 20. januára. O výsledku súťaže rozhodne porota tvorená odbornými zamestnancami vyhlasovateľa. Podujatie sa uskutoční na prelome apríla a mája.



Legendy z histórie zámku s duchmi či strašidlami boli i súčasťou Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel, ktoré sa na zámku konalo od roku 1994. Posledný, 25. ročník podujatia sa uskutočnil v roku 2018. Každoročne ho navštívili desaťtisíce ľudí.