Na Bratislava Spring Festivale súťažia v Primaciálnom paláci zbory
Medzinárodný hudobný festival pre detské, mládežnícke a dospelé spevácke zbory a orchestre sa v Bratislave konal od štvrtka (19. 3.).
Autor TASR
Bratislava 21. marca (TASR) - V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v hlavnom meste SR v sobotu súťažia spevácke zbory a orchestre z celého sveta. Pokračuje tam Bratislava Spring Festival. Poobede sa uskutoční záverečný koncert. Následne vyhlásia výsledky súťaže. Informovali o tom organizátori na webe.
Medzinárodný hudobný festival pre detské, mládežnícke a dospelé spevácke zbory a orchestre sa v Bratislave konal od štvrtka (19. 3.). Privítal súbory z Českej republiky, Nemecka, Estónska, Maďarska, Ukrajiny či Slovenska.
Medzinárodný hudobný festival pre detské, mládežnícke a dospelé spevácke zbory a orchestre sa v Bratislave konal od štvrtka (19. 3.). Privítal súbory z Českej republiky, Nemecka, Estónska, Maďarska, Ukrajiny či Slovenska.