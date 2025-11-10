< sekcia Regióny
Na bratislavské Hviezdoslavovo námestie dovezú 12-metrový smrek
Bratislava 10. novembra (TASR) - Ozdobou tohtoročných vianočných trhov v bratislavskom Starom Meste bude 12-metrový smrek pichľavý. Mestskej časti ho darovala rodina z Devína. Na Hviezdoslavovo námestie ho privezú v pondelok. Stromček následne rozsvietia 28. novembra podvečer, keď sa zároveň oficiálne začnú Staromestské vianočné trhy. Potrvajú do 6. januára. Pre TASR to uviedla hovorkyňa starostu Veronika Gubková.
„Gastro stánkov bude 16, predajných deväť, vo foodtruck Streetfood zóne sa vystrieda 11 predajcov. Každý predajca bude v rámci svojej ponuky propagovať aj ‚Výhodný tip‘ - cenovo výhodné občerstvenie alebo nápoj,“ priblížila Gubková s tým, že mestská časť opäť podporí aj neziskové organizácie a občianske združenia a v troch predajno-výstavných stánkoch sa ich počas trhov vystrieda desať.
Súčasťou trhov bude už po tretíkrát aj Rodinná zóna, ktorá bude pozostávať z veľkorozmernej šmýkačky - slameného kopca, stromčekového bludiska a kolotoča. V strednej časti Hviezdoslavovho námestia, smerom k Rybnému námestiu, bude situovaný drevený Betlehem so sedením, ktorý má evokovať pomyselnú kaplnku pod holým nebom. V tejto časti budú bývať aj dielničky a workshopy pre deti. Smerom k Rybnému námestiu budú umiestnené aj tzv. obývačky, teda čiastočne uzatvorené sedenie pre návštevníkov trhov.
Chýbať nebude ani kultúrno-hudobný program. Na Hviezdoslavovom námestí sú tri pódiá, hlavný program bude na pódiu pred historickou budovou Slovenského národného divadla. Vystúpia na ňom viacerí umelci, napríklad hudobná skupina Orchester Jeana Valjeana, Zuzana Mikulcová a kapela či Swingless Jazz Ensable, ale aj spevácke zbory staromestských základných škôl a mladí umelci z Hudobnej základnej školy Miloša Ruppeldta.
Program nielen pre rodiny s deťmi doplní sprievod na sv. Luciu a Mikulášsky program zahraničných speváckych zborov. „Nenápadné“ pódium na Rybnom námestí bude hostiť DJ-ov, ktorí budú počas piatkových a nedeľných večerov hrať svoje komornejšie sety.
„Nielen vizuálne bude pre návštevníkov určite príťažlivý ArtBox, v ktorom bude počas vianočných trhov vystavovať svoje dielo výtvarníčka Ivana Šáteková. Súčasťou inštalácie bude aj zvuková stopa,“ doplnila Gubková.
