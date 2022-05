V BRATISLAVE SA ZDRŽÍTE: Na D1 sa pre nehodu tvorí kolóna

Bratislava 11. mája (TASR) - Na diaľnici D1 v Bratislave od Prístavného mosta po Most Lanfranconi sa tvorí rozsiahla kolóna. Dôvodom je nehoda kamióna s osobným autom. V úseku aj horelo auto. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS.



Zhustená premávka je najmä na výjazde od Incheby smerom na diaľnicu D2 na Most Lanfranconi.