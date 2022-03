Na bratislavskej Patrónke vznikne pamätník obetiam holokaustu

Na snímke model pamätníka obetiam holokaustu, ktorý by mal byť na mieste sústreďovania Židov pred deportáciou pri koncentračnom tábore na Patrónke, z ktorého bolo v transportoch deportovaných 7 800 Židov. V Bratislave 25. marca 2022. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 25. marca (TASR) – V areáli bývalej muničnej továrne na bratislavskej Patrónke v piatok poklepali základný kameň budúceho pamätníka obetiam holokaustu. Akt bol súčasťou pietnej spomienky pri príležitosti 80. výročia prvej vlny deportácií Židov zo Slovenského štátu.Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba informoval, že pamätník bude pripomínať smutnú históriu daného miesta počas druhej svetovej vojny a ľudáckeho režimu.pripomenul. Myšlienku pietneho miesta ocenil aj hlavný rabín Židovskej náboženskej obce Baruch Myers.Droba zdôraznil, že tragédiu holokaustu i jeho pozadie je potrebné neustále pripomínať ako memento toho, k čomu môže dospieť nenávisť a totalitná ideológia.uviedol o pamätníku, na ktorého podobe spolupracovali študenti zo Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru.Predseda Židovskej náboženskej obce (ŽNO) Tomáš Stern vo svojom príhovore zdôraznil, že tragické udalosti spred 80 rokov nie je možné neprepojiť s uvedomením si tragédie, ktorá sa v súčasnosti deje na Ukrajine. I preto je presvedčený, že pamätať a pripomínať si už nestačí.zdôraznil.upozornil Stern.Židov, koncentrovaných v areáli bývalej továrne na Patrónke, odvážali do koncentračného tábora zo železničnej stanice v dnešnej mestskej časti Lamač. Prvý transport, s vyše 700 ženami a dievčatami, odišiel 27. marca 1942 podvečer, teda len dva dni po odchode prvého transportu so židovskými ženami z Popradu. Rovnako ako popradský transport, aj vlak z Lamača smeroval do nacistického koncentračného tábora Auschwitz, vo vtedy okupovanom Poľsku.Slovensko si v piatok pripomína 80. výročie začiatku transportov slovenských Židov do vyhladzovacích táborov počas druhej svetovej vojny. Pri tejto príležitosti sa uskutočnia na Slovensku viaceré pietne spomienky. Na podujatí v Poprade, odkiaľ vypravili vôbec prvý transport, sa zúčastní aj prezidentka Zuzana Čaputová. Na pietnej spomienke v bratislavskom Lamači zasa odprezentujú aj návrh pripravovaného pamätníka obetiam holokaustu.