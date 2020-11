Na Bratislavskom hrade bude výstava Trianon 100 - Zrod novej hranice

Bratislava 27. novembra (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) sprístupní v decembri tri výstavné projekty. V sídelnej budove na Vajanského nábreží v Bratislave to bude od 16. decembra výstava slovenského dokumentaristu a fotografa Tomáša Hulíka pod názvom Odvrátená tvár Slovenska. Na Bratislavskom hrade otvoria od 11. decembra výstavu Trianon 100: Zrod novej hranice. Tretím decembrovým ťahákom SNM bude výstava IN NOMINE CIVITATIS LEUTSCHA... o tých, čo zanechali svoju stopu, ktorú otvoria na Mikuláša v Spišskom múzeu v Levoči. TASR o tom informovala Zuzana Vášáryová z Centra múzejnej komunikácie SNM.



"Dúfam, že aj vďaka novým projektom sa k nám po mesiacoch neistoty, spôsobenej oboma vlnami pandémie, budú návštevníci vracať rýchlejšie. Hulíkove fotografie im priblížia súčasný stav kultúrneho a prírodného dedičstva na Slovensku po období socializmu," uviedol generálny riaditeľ SNM Branislav Panis a ďalej priblížil pripravované výstavné projekty: "V Historickom múzeu to bude nielen o podpise mierovej zmluvy po prvej svetovej vojne, ale aj o neľahkom procese začleňovania Slovenska do nového československého štátu. V Levoči predstavíme desať osobností mesta desiatimi medailónmi a originálnymi predmetmi, ktoré charakterizujú ich osud, život, činnosť."



Pútavý program čaká návštevníkov aj v ostatných špecializovaných múzeách SNM po celom Slovensku. SNM – Hudobné múzeum láka do kaštieľa v Dolnej Krupej na výstavu PRIPRAVIŤ SA, POKLAD, ŠTART! PUTOVANIE ZA HODNOTAMI, ktorá predstavuje viac než dve stovky exponátov z troch múzeí (okrem Hudobného múzea aj zo SNM – Historického múzea a z Rakúskeho národopisného múzea vo Viedni) a tiež z rakúskeho mesta Marchegg. V Múzeu Bojnice pripravili pre návštevníkov obľúbené Vianoce na zámku, aj rozšírenie Zámockého okruhu. "Galerijný okruh v Bojniciach naďalej ponúka možnosť pre návštevníkov 'dotknúť sa' umenia prostredníctvom dotykových monitorov," poznamenala Vášáryová.



Dodala, že v Etnografickom múzeu v Martine sa môžu návštevníci výstavy Na piatok i na sviatok stále dozvedieť, ako sa obliekali Turčania vo všedné aj vo výnimočné dni. V Múzeu Betliar je možné navštíviť stálu expozíciu Apartmány grófskej rodiny, v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku zasa výstavu umeleckej tvorby najvýznamnejšieho predstaviteľa moderného umenia ukrajinskej diaspóry v bývalom Československu Ivana Kuleca.



Z ďalších prebiehajúcich výstav či expozícií v ponuke špecializovaných múzeí SNM figuruje napríklad výstava Futbal pod hákovým krížom: Príbeh Leopolda "Jima" Šťastného v SNM – Židovskom múzeu, výstava Archeologického múzea Poklady z Malých Karpát. Nálezy z vrchov a nížin, výstava Odboj v Múzeu Slovenských národných rád alebo pamätná výstavu Sándora Máraia v Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku v Košiciach.



Aktuálnu ponuku sprístupnených výstav a expozícií vo všetkých 18 špecializovaných múzeách SNM nájdu záujemcovia na www.snm.sk.