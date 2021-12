Na Bratislavskom hrade je nová výstava Rimania a Slovensko

Bratislava 3. decembra (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Historické múzeum predstavilo v piatok zástupcom médií nový výstavný projekt Rimania a Slovensko. Inštalovaný je v priestoroch Rytierskej siene Bratislavského hradu.Na archeologicko-historickej výstave o dejinách územia Slovenska v 1. až 4. storočí, keď sa nachádzalo v susedstve Rímskej ríše a z malej časti bolo jej priamou súčasťou, návštevníci uvidia viac ako 240 predmetov. Nechýbajú hromadné nálezy, hromadné poklady mincí, ako aj raritné súbory predmetov z tzv. kniežacích hrobov 5 a 6 zo Zohora, ktoré poukazujú na výsledky archeologického a historického výskumu rímskej doby na Slovensku posledných desaťročí.uviedol pre TASR komisár výstavy Juraj Kucharík zo SNM - Historického múzea.Výstava rozčlenená do piatich základných celkovpodľa Kucharíka zaujme aj svojim výtvarno-architektonickým riešením. Vitríny vo forme sťahovacích červených debien symbolizujú presun Rimanov po jednotlivých územiach a ich príchod na stredný Dunaj.dodal komisár výstavy, ktorú symbolicky otvorili v plánovanom termíne v piatok 3. decembra.dodal Kucharík k výstave, ktorú bude sprevádzať aj výpravný 240-stranový katalóg.Pod výstavný projekt Rimania a Slovensko sa podpísal autorský kolektív pracovníkov SNM, Múzea mesta Bratislavy, Archeologického ústavu SAV, Podunajského múzea v Komárne a Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave. Vznikla pri príležitosti pripomenutia si 2000. výročia Vanniovho kráľovstva a úspešnej nominácie slovenských lokalít do zoznamu UNESCO v rámci zápisu Dunajský Limes – západná časť.Výstava potrvá do 30. júna 2022.uzavrel Kucharík.