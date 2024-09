Na Bratislavskom hrade môže verejnosť bližšie spoznať prácu colníkov

Bratislava 21. septembra (TASR) - Na nádvorí Bratislavského hradu môže verejnosť v sobotu poobede bližšie spoznať prácu Finančnej správy (FS) SR. Návštevníkov čakajú od 14.00 do 18.00 h kynologické ukážky, historické zbrane a uniformy, ukážky falzifikátov či chránených druhov rastlín a živočíchov. TASR o tom informoval hovorca FS Daniel Súkup.



Tradičné podujatie Deň colníkov organizuje FS pri príležitosti Národného dňa colníkov. O 14.00 h ho otvorí prezident finančnej správy Jozef Kiss s Čestnou jednotkou finančnej správy. "Verejnosti predvedú príslušníci finančnej správy dynamické ukážky zásahov a tiež schopnosti našich kynológov so svojimi štvornohými pomocníkmi. Budú tiež vysvetľovať, aké chránené druhy rastlín a živočíchov nie je možné z dovolenky privážať ako suveníry," priblížil Súkup.



V areáli hradu bude pristavené aj vozidlo so skenovacou technikou, v ktorom si záujemcovia budú môcť preveriť, z akého kovu sú vyrobené ich šperky. Pripravené sú tiež rôzne súťaže pre deti i dospelých či historický stánok, ktorý ich prevedie minulosťou colníctva. K dispozícii bude aj náborový stánok, kde budú prezentované voľné pracovné miesta.