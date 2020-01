Na Bratislavskom hrade otvorili unikátnu digitálnu výstavu

Bratislava 28. januára (TASR) - Na Bratislavskom hrade otvorili v utorok digitálnu výstavu, ktorou sa Slovensko zaradilo medzi štáty s najmodernejšími múzejnými trendmi 21. storočia. "Je to naozaj unikát, podobné výstavy vo svete zatiaľ sú len v Soule a Kyjeve," uviedla ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková k výstave, ktorá progresívnou formou prezentuje návštevníkom kultúrne dedičstvo Slovenska prostredníctvom digitálnych technológií.







Celý projekt vznikol v spolupráci Ministerstva kultúry SR, Slovenského národného múzea (SNM) a Národného osvetového centra (NOC). Prvá prezentácia digitálnych technológií pre verejnosť sa uskutočnila na technologickej výstave IXPO 2019. Hlavným ideovým zámerom takejto výstavy je ukázať návštevníkom kultúrne dedičstvo atraktívnym digitálnym spôsobom. Najmodernejšie technológie zabezpečia zachovanie výstav alebo expozícií v digitálnom svete aj po ich ukončení vo forme virtuálnych prehliadok.



"V múzeách a galériách máme státisíce unikátnych exponátov, pri ktorých nie je v ľudských silách, aby sme všetky videli, z toho 1.600.000 už máme zdigitalizovaných a voľne prístupných je okolo 86.000. Ide o to, aby sme takýmto spôsobom ukázali širokej verejnosti, školám, domácnostiam, čo všetko na Slovensku máme a načo môžeme byť hrdí," konštatovala Laššáková. Digitálna výstava v priestoroch Bratislavského hradu predstavuje život a dielo Martina Benku, v digitálne podobne si návštevníci budú môcť pozrieť aj výstavu Zlatý vek Peterhofu. "Vo februári a marci máme v pláne otvoriť ďalších osem digitalizovaných výstav," dodala.



Výstava v multimediálnom priestore je rozdelená na tri časti. V kopule alebo tzv. bielej miestnosti budú môcť návštevníci vidieť výstavy realizované v SNM - Historickom múzeu v rozšírenom móde. "Potom sú to multimediálne panely, kde okrem hier, pri ktorých sa využívajú najmä zdigitalizované kultúrne predmety, budú môcť vidieť aj virtuálnu realitu, prípadne na veľkom plátne aj 3D-rozmerné predmety," priblížil generálny riaditeľ SNM Branislav Panis s tým, že v najbližšej dobe budú mnohé zdigitalizované objekty prístupné aj na internete.



"Sme v polovici projektu, momentálne máme k dispozícii pre verejnosť Benku, Peterhof, do konca marca ich plánuje spraviť dokopy desať, napríklad výstavy a expozície Ľudovít Štúr, November '89, Štefánika," povedal pre TASR k využitiu nových technológií a spracovaniu výstav v novej virtuálnej forme projektový manažér NOC Peter Selecký.