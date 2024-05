Na Bratislavskom hrade otvorili výstavu Martina Jonáša

Bratislava 9. mája (TASR) - Diela významného predstaviteľa svetového insitného umenia Martina Jonáša môžu obdivovať návštevníci Bratislavského hradu. Slovenské národné múzeum (SNM) - Historické múzeum otvorilo vo štvrtok výstavu "Martin Jonáš. Maliar z belasého domu" pri príležitosti 100. výročia narodenia umelca.



"Dnes je to presne 100 rokov, čo sa narodil Martin Jonáš. Toto meno patrí v medzinárodnom kontexte k apoštolom naivného umenia a k ikonám tohto inštinktívneho alebo skromného umenia," uviedol pre TASR zberateľ výtvarného umenia Ivan Melicherčík. Kolekcia vyše štyroch desiatok obrazov pochádza z jeho zbierky. Sú medzi nimi napríklad Biele tátoše (1992), dielo Ach, tie kolená... (1973), Votrelec i Kominár (oba z roku 1967), Kovačický trón (1983), Strážca poľa (1977), nechýba umelcov Autoportrét z roku 1960.



"Martin Jonáš nebol iba bard chýrnej družiny slovenských sedliakov - maliarov z vojvodinskej Kovačice. Bol medzinárodnou autoritou, zberateľ, básnik, vizionár, ale aj starostlivý hospodár svojich polí a dvora," približuje Melicherčík výnimočného muža. "Bol stelesnením ešte toho pravého rýdzeho umenia čistého srdca, ako sa hovorí naivnému umeniu," hovorí Melicherčík.



Jonášove obrazy označil za výtvarné modlitby či príbehy v rámoch. Meditácie o pôde, rodine, maštali, dedine, úrode či neúrode, zdraví a chorobách. "Sú to rozjímania o živote a práci jednoduchých ľudí, ktorých zvyky a tradície už miznú v múzeách, v spomienkach aj v nenávratne, ale vďaka Jonášovým obrazom tu, našťastie, stále ostávajú s nami ako esencia pestrého kaleidoskopu niekdajšieho vidieckeho diania," dodal Melicherčík, autor viacerých kníh a katalógov venovaných insitnému majstrovi, jeho životu, obrazom, akvarelom, grafikám či kresbám.



Výstava je prístupná na druhom poschodí Bratislavského hradu do 28. októbra.