< sekcia Regióny
Na Bratislavskom hrade otvorili výstavu Modré noci Jána Kňazovica
Vystavené obrazy pochádzajú zo súkromných zbierok Jána Hrka, Ivana Melicherčíka, rodiny Jána Kňazovica a Galérie insitného umenia v Kovačici.
Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Výstavu Modré noci Jána Kňazovica otvorili vo štvrtok v priestoroch pod Čestným nádvorím Bratislavského hradu. Predstavuje výber 31 diel z tvorby zakladajúceho a zároveň najoriginálnejšieho zástupcu školy insitného maliarstva v srbskej Kovačici.
„Kovačická insita bola v roku 2024 zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Tento zápis potvrdil svetové uznanie pre insitné umenie maliarov zo srbskej Vojvodiny, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou slovenskej kultúry v regióne,“ pripomína Slovenské národné múzeum (SNM) - Historické múzeum. Výstava popredného kovačického insitného maliara sa koná pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Kňazovica (1925 - 1985).
Kňazovic sa narodil 18. júna 1925 v roľníckej rodine, osobitný záujem o maľovanie prejavil už v ranom detstve. „Jeho talent si všimli v armáde, keď aranžoval tapety. Po návrate z armády pokračoval v maľovaní a s maliarmi Jánom Sokolom, Martinom Paluškom, Vladimírom Bobošom a Michalom Birešom založil v Kovačici maliarsku sekciu Pokrok,“ približuje múzeum zrod slávnej kovačickej školy naivného maliarstva, ku ktorej sa neskôr pridali Martin Jonáš a Zuzana Chalupová.
Kňazovicove obrazy sa nachádzajú vo významných múzejných a súkromných zbierkach, dokonca aj vo Vatikánskom múzeu. „Bol jediným Slovákom, ktorého obraz bol vystavený v Louvri. Jeho dielo Detský tanec bolo v roku 1974 reprodukované na poštovej známke Juhoslávie. Kritici ho zaradili medzi najoriginálnejších maliarov naivného umenia na svete,“ hovorí kurátor Ján Hrk. Dodáva, že životným mottom Jána Kňazovica bola myšlienka z Exupéryho Malého princa - človek vidí dobre len srdcom. „A srdce bolo jeho podpisom na obrazoch,“ poznamenal k tvorbe umelca.
Vystavené obrazy pochádzajú zo súkromných zbierok Jána Hrka, Ivana Melicherčíka, rodiny Jána Kňazovica a Galérie insitného umenia v Kovačici. „Na Čaplovičovej ulici v Kovačici sa narodili, tvorili i zomreli traja najvýznamnejší kovačickí insitní maliari - Martin Jonáš, Zuzana Chalupová a Ján Kňazovic. V ich susedstve som sa narodil aj ja, všetkých troch som poznal od detstva a neskôr mi bolo cťou s nimi aj spolupracovať,“ uviedol pre TASR dlhoročný bývalý riaditeľ kovačickej galérie, dnes kurátor a zberateľ Ján Hrk pri otvorení výstavy „maliara noci“ Jána Kňazovica. Po skončení výstavy sa plánuje jej putovanie aj do iných regiónov Slovenska.
Výstava v Bratislave potrvá do 2. februára 2026. Vstup je voľný.
„Kovačická insita bola v roku 2024 zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Tento zápis potvrdil svetové uznanie pre insitné umenie maliarov zo srbskej Vojvodiny, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou slovenskej kultúry v regióne,“ pripomína Slovenské národné múzeum (SNM) - Historické múzeum. Výstava popredného kovačického insitného maliara sa koná pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Kňazovica (1925 - 1985).
Kňazovic sa narodil 18. júna 1925 v roľníckej rodine, osobitný záujem o maľovanie prejavil už v ranom detstve. „Jeho talent si všimli v armáde, keď aranžoval tapety. Po návrate z armády pokračoval v maľovaní a s maliarmi Jánom Sokolom, Martinom Paluškom, Vladimírom Bobošom a Michalom Birešom založil v Kovačici maliarsku sekciu Pokrok,“ približuje múzeum zrod slávnej kovačickej školy naivného maliarstva, ku ktorej sa neskôr pridali Martin Jonáš a Zuzana Chalupová.
Kňazovicove obrazy sa nachádzajú vo významných múzejných a súkromných zbierkach, dokonca aj vo Vatikánskom múzeu. „Bol jediným Slovákom, ktorého obraz bol vystavený v Louvri. Jeho dielo Detský tanec bolo v roku 1974 reprodukované na poštovej známke Juhoslávie. Kritici ho zaradili medzi najoriginálnejších maliarov naivného umenia na svete,“ hovorí kurátor Ján Hrk. Dodáva, že životným mottom Jána Kňazovica bola myšlienka z Exupéryho Malého princa - človek vidí dobre len srdcom. „A srdce bolo jeho podpisom na obrazoch,“ poznamenal k tvorbe umelca.
Vystavené obrazy pochádzajú zo súkromných zbierok Jána Hrka, Ivana Melicherčíka, rodiny Jána Kňazovica a Galérie insitného umenia v Kovačici. „Na Čaplovičovej ulici v Kovačici sa narodili, tvorili i zomreli traja najvýznamnejší kovačickí insitní maliari - Martin Jonáš, Zuzana Chalupová a Ján Kňazovic. V ich susedstve som sa narodil aj ja, všetkých troch som poznal od detstva a neskôr mi bolo cťou s nimi aj spolupracovať,“ uviedol pre TASR dlhoročný bývalý riaditeľ kovačickej galérie, dnes kurátor a zberateľ Ján Hrk pri otvorení výstavy „maliara noci“ Jána Kňazovica. Po skončení výstavy sa plánuje jej putovanie aj do iných regiónov Slovenska.
Výstava v Bratislave potrvá do 2. februára 2026. Vstup je voľný.