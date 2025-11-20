< sekcia Regióny
Na Bratislavskom hrade otvorili výstavu V službách diplomacie
Inštalovaná je na jeho druhom poschodí a návštevníci si ju môžu pozrieť do konca októbra 2026.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Výber štátnych vyznamenaní, ktorými boli ocenení slovenskí veľvyslanci v zahraničí od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 až po súčasnosť, predstavuje výstava V službách diplomacie. Prezentáciu úspechov slovenských diplomatov, ktorú pripravilo Slovenské národné múzeum (SNM) - Historické múzeum v spolupráci s občianskym združením Seniori slovenskej diplomacie (OZ SSD), otvorili vo štvrtok na Bratislavskom hrade. Inštalovaná je na jeho druhom poschodí a návštevníci si ju môžu pozrieť do konca októbra 2026.
Zoznámia sa s desiatkami medailí zozbieranými v spolupráci s OZ SSD. Popri vyznamenaniach európskych štátov sú zastúpené aj dekorácie z Mexika, Čile, Argentíny, Kuvajtu, Južnej Kórey či Japonska. Autori upozorňujú, že nejde o reprezentatívnu ani o vyčerpávajúcu kolekciu, ale o vzorku, ktorú sa podarilo zostaviť vďaka ochote niektorých bývalých alebo stále aktívnych pracovníkov zahraničnej služby.
„Výstava prezentuje nielen zahraničné vysoké štátne vyznamenania, ale súčasne ponúka pohľad na význam a úlohu diplomatov pri reprezentácii krajiny v zahraničí,“ približujú autori výstavu, ktorá zaujme numizmatikov, medailérov či historikov. „Laická verejnosť tak môže vniknúť do doteraz neprístupných zákutí života a práce diplomatov. Za každou medailou sú roky práce ľudí, ktorí budovali oficiálne vzťahy, spoluprácu a priateľstvo mladej Slovenskej republiky s krajinami sveta,“ dodáva múzeum k výstave, ktorá návštevníka zoznámi s krásami práce zahraničných medailérov, diplomami, šerpami a tiež doplnkami ilustrujúcimi ceremónie preberania ocenení z rúk zahraničných štátnikov. Panely dopĺňajú krátke životopisy nositeľov vyznamenaní a mapu krajín, v ktorých pôsobili a boli oceňovaní.
Výstava 56 vyznamenaní od 36 slovenských diplomatov je podľa autorov symbolicky oslavou odkazu generála Milana Rastislava Štefánika, ktorého 145.výročie narodenia si tento rok pripomíname. Jedno zo Štefánikových vyznamenaní je tiež súčasťou výstavy.
„Z historického hľadiska patrí M. R. Štefánik medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej diplomacie. Vďaka svojim kontaktom v zahraničí zohral kľúčovú úlohu pri formovaní Československa. Na Štefánika sa odkazovali politickí a diplomatickí predstavitelia Slovenska desiatky rokov po jeho tragickej nehode,“ pripomínajú autori výstavy s tým, že Štefánikov odkaz bol prítomný v diplomacii aj po vzniku samotného Slovenska.
