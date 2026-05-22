Na Bratislavskom hrade otvorili výstavu výrobkov továrne Sandrik
Výstava v priestoroch Klenotnice Bratislavského hradu je otvorená denne okrem utorka v čase od 10.00 do 18.00 h, posledný vstup je o 17.00 h.
Autor TASR
Bratislava 22. mája (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Historické múzeum pripravilo v priestoroch Klenotnice Bratislavského hradu reprezentatívny výber výrobkov svetoznámej továrne. Výstavu „Sandrik - Účelné, najlepšie a najvkusnejšie“ slávnostne otvorili vo štvrtok (21. 5.). Potrvá do mája 2027. TASR o tom informovala Andrea Litváková, vedúca oddelenia komunikácie a vzdelávania SNM - Historického múzea.
Ako ďalej približuje, továreň Sandrik vznikla v roku 1895 a počas viac ako jedného storočia predstavovala jednu z najvýznamnejších značiek priemyselného dizajnu a kovovýroby na území dnešného Slovenska. „Výroba pri obci Dolné Hámre (dnes Hodruša - Hámre) sa začala v januári 1896 a až 90 percent produkcie tvorili príbory. Vďaka vysokej kvalite spracovania si výrobky zo Sandriku získali uznanie nielen doma, ale aj v zahraničí,“ poznamenáva múzeum k príbehu existencie továrne Sandrik, ktorý „je veľmi rozmanitý, približuje obdobia slávy, rozkvetu a prosperity, ako i jej postupné uzavretie a zánik v roku 2018“.
Podľa autorky a kurátorky výstavy Andrey Milanovej SNM - Historické múzeum spravuje v súčasnosti najväčšiu zbierku výrobkov továrne Sandrik spomedzi všetkých pamäťových inštitúcií na Slovensku. „Výstava predstavuje doposiaľ najrozsiahlejšiu prezentáciu výrobkov značky Sandrik, ktorá bude verejnosti predstavená,“ hovorí Milanová s tým, že návštevníci majú jedinečnú príležitosť spoznať nielen estetickú a remeselnú kvalitu produkcie, ale aj výnimočný príbeh jednej z najvýznamnejších slovenských priemyselných značiek.
Vidieť môžu prevažne strieborné výrobky značky Sandrik, pochádzajúce i z konca 19. storočia, ale hlavne z obdobia 20. storočia - žardiniéry, košíky, kanvice, kávové, čajové a likérové súpravy, misy, tácky, dózy, tabatierky, svietniky, ako aj príbory, predmety do kuchyne či poháre víťazov.
„Je mi potešením, že môžeme domácim i zahraničným hosťom predstaviť zbierku produkcie značky Sandrik, ktorá je unikátna a tvorí súčasť dedičstva Slovenska,“ komentoval otvorenie novej výstavy riaditeľ SNM - Historického múzea Peter Barta. „Zároveň som rád, že sa nám podarilo zrealizovať tento výstavný projekt v predvečer Noci múzeí a galérií, ktorá bude v sobotu 23. mája, a obohatiť tak ponuku pre návštevníkov nášho múzea,“ uzavrel.
