Na Bratislavskom hrade sa stretli nominantky ankety Slovenka roka

Bratislava 9. júna (TASR) - Výstavu portrétov výnimočných žien nominovaných na Slovenku roka 2021 sprístupnili v stredu v galérii na Západnej terase na Bratislavskom hrade. Po uvoľnení pandemických opatrení sa tu po prvý raz stretli nominantky 13. ročníka ankety, ktorú organizuje týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom (SND).



"Pandemické opatrenie skomplikovali nakrúcanie nominačných upútavok, rovnako to bolo aj s prípravou obrazov nominovaných dám. Opatrenia nedovolili, aby sa dámy nafotili tak, ako po minulé roky, poslali teda vlastné fotografie, ktoré ich najviac vystihujú," TASR informoval za organizátorov prestížnej ankety Michal Bartek.



Vernisáž otvorili starostka mestskej časti Bratislava Staré Mesto Zuzana Aufrichtová spoločne so zástupcami partnerov projektu. Kurátorom výstavy sa stal spisovateľ Jozef Banáš, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil myšlienku Tomáša Baťu - nevzdávať sa svojich snov. Výber tohtoročných laureátok zhodnotil garant nominačnej komisie Jaromír Pastorek.



Tento rok sa o priazeň uchádza 29 úspešných Sloveniek nominovaných v deviatich kategóriách. V kategórii biznis a manažment sú to Zuzana Želinská, Mária Jagnešáková a Želmíra Komorechová. Historička umenia Katarína Bajcurová, sólistka Opery SND Terézia Kružliaková, herečka Zuzana Kocúriková a speváčka Adriena Bartošová sú nominované v kategórii umenie a kultúra. V oblasti médiá a komunikácia získali nomináciu hovorkyňa Matice slovenskej Veronika Grznárová, moderátorka televízie TA3 Anka Žitná a PR manažérka v knižnom biznise Mária Lešková.



V kategórii veda a výskum majú nomináciu Oľga Pecháňová, Zdeňka Ďuračková a Mária Bátorová. V kategórii podpora mladých talentov zasa Michaela Čobejová, Nina Krigovská a Oľga Podstavková. V kategórii vzdelávanie majú nomináciu Beáta Frčová, Iveta Barková, Anna Jurgovianová a Jarmila Kmeťová. Monika Halánová, Erika Mišiaková a Helena Dudášová sú nominované v kategórii zdravotníctvo. V oblasti charita získali nomináciu Eva Mačutková, Iveta Mišová a Helena Tomková. V kategórii šport zasa trénerka Helena Hanková, bývalá gymnastka Marianna Némethová-Krajčírová a snowbordistka Klaudia Medlová.



Nominačná komisia udelí aj tento rok titul Absolútna Slovenka roka a Mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos pre Slovensko.



O víťazkách v jednotlivých kategóriách rozhodne verejnosť SMS hlasovaním, či prostredníctvom internetového hlasovania na www.slovenkaroka.sk, ktoré trvá do 25. augusta. Galavečer udeľovania titulov sa uskutoční 27. augusta v historickej budove SND a v priamom televíznom prenose na Jednotke.