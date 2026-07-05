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Na Bratislavskom hrade symbolicky posvätili pamätnú tabuľu
Nachádza sa pri súsoší sv. Cyrila, Metoda a Gorazda.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 5. júla (TASR) - Na Bratislavskom hrade v nedeľu popoludní odhalili a symbolicky posvätili pamätnú tabuľu. Nachádza sa pri súsoší sv. Cyrila, Metoda a Gorazda. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD), ktorý pamätnú tabuľu odhalil, vo svojom príhovore uviedol, že práve Bratislavský hrad bol miestom, kde sa písali dejiny našej štátnosti.
„Práve v deň sviatku si tu pripomíname osobnosti, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili duchovnú a kultúrnu tvár nášho národa,“ poznamenal Raši. Misia svätých Cyrila a Metoda na Veľkej Morave položila podľa jeho slov základy vzdelanosti, písomníctva a kresťanskej tradície, z ktorých na Slovensku čerpáme dodnes.
Predseda parlamentu pripomenul, že svätí Cyril a Metod priniesli našim predkom písmo, vzdelanosť a Božie slovo v zrozumiteľnom jazyku. „Vďaka ich dielu sa jazyk našich predkov stal prvým národným jazykom kresťanského sveta. Svätí Cyril a Metod nám zanechali nielen kresťanské posolstvo, ale aj odkaz úcty k vlastnej kultúre, jazyku a identite,“ povedal Raši. Ako doplnil, ich žiak a nástupca - svätý Gorazd, je dôkazom, že toto dedičstvo zapustilo korene práve na našom území a stalo sa neoddeliteľnou súčasťou nášho historického a národného príbehu.
Súsošie svätých Cyrila, Metoda a Gorazda v areáli Bratislavského hradu, pri ktorom sa nachádza aj nová pamätná tabuľa, odhalili v roku 2023. Požehnal ho štátny sekretár Vatikánu kardinál Pietro Parolin.
„Práve v deň sviatku si tu pripomíname osobnosti, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili duchovnú a kultúrnu tvár nášho národa,“ poznamenal Raši. Misia svätých Cyrila a Metoda na Veľkej Morave položila podľa jeho slov základy vzdelanosti, písomníctva a kresťanskej tradície, z ktorých na Slovensku čerpáme dodnes.
Predseda parlamentu pripomenul, že svätí Cyril a Metod priniesli našim predkom písmo, vzdelanosť a Božie slovo v zrozumiteľnom jazyku. „Vďaka ich dielu sa jazyk našich predkov stal prvým národným jazykom kresťanského sveta. Svätí Cyril a Metod nám zanechali nielen kresťanské posolstvo, ale aj odkaz úcty k vlastnej kultúre, jazyku a identite,“ povedal Raši. Ako doplnil, ich žiak a nástupca - svätý Gorazd, je dôkazom, že toto dedičstvo zapustilo korene práve na našom území a stalo sa neoddeliteľnou súčasťou nášho historického a národného príbehu.
Súsošie svätých Cyrila, Metoda a Gorazda v areáli Bratislavského hradu, pri ktorom sa nachádza aj nová pamätná tabuľa, odhalili v roku 2023. Požehnal ho štátny sekretár Vatikánu kardinál Pietro Parolin.