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Na Bratislavskom hrade zažijú deti deň s Máriou Antoinettou
Organizátori uviedli, že počas celého popoludnia sa uskutočnia aj žrebovania o Cenu kráľovnej Márie Antoinetty a Cenu kráľa Ľudovíta XVI.
Autor TASR
Bratislava 13. júna (TASR) - Nádvorie Bratislavského hradu sa v sobotu popoludní premení na kráľovský dvor Versailles. Pri príležitosti Dňa detí pripravili organizátori výstavy „Marie Antoinette - z Viedne do Versailles až pod gilotínu“ popoludnie s hrami, tvorivými aktivitami a stretnutím s najznámejším kráľovským párom Francúzska. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Šebestová.
Podujatie od 14.00 do 17.00 h ponúkne malým návštevníkom dobrodružnú cestu kráľovským dvorom. Na štyroch tematických stanovištiach si vyskúšajú úlohy hodné skutočných dvoranov. „Stanú sa kráľovskými portrétistami, zapoja sa do zábavných súťaží, preveria svoju šikovnosť v rytierskych výzvach, naučia sa dvorný tanec aj slávnostnú poklonu pre kráľovnú,“ približujú organizátori. Za splnené úlohy budú deti zbierať pečiatky do svojho Kráľovského pasu. Tí najúspešnejší napokon predstúpia pred samotnú Máriu Antoinettu a Ľudovíta XVI., ktorí ich slávnostne prijmú za členov kráľovského dvora.
„Deti nepotrebujú veľké atrakcie. Potrebujú príbeh, zážitok a možnosť na chvíľu sa stať súčasťou niečoho výnimočného. Presne to im chceme na Bratislavskom hrade ponúknuť,“ hovorí organizátorka a producentka výstavy Beata Greneche k podujatiu, z ktorého si každé dieťa odnesie vlastný Kráľovský diplom, sladkú odmenu a predovšetkým zážitok.
Organizátori uviedli, že počas celého popoludnia sa uskutočnia aj žrebovania o Cenu kráľovnej Márie Antoinetty a Cenu kráľa Ľudovíta XVI. Chýbať nebude fotografovanie s kráľovským párom v historických kostýmoch. „Deti si budú môcť požičať štýlové doplnky a odniesť si originálnu fotografiu ako spomienku na deň strávený v kráľovskej spoločnosti,“ poznamenali organizátori s tým, že do osláv sa môžu zapojiť celé rodiny. Na sociálnych sieťach bude prebiehať súťaž o najkrajšiu, najvtipnejšiu alebo najoriginálnejšiu fotografiu z podujatia. Koná sa v rámci výstavy „Marie Antoinette - z Viedne do Versailles až pod gilotínu“, ktorá je inštalovaná na Bratislavskom hrade do konca roka.
Podujatie od 14.00 do 17.00 h ponúkne malým návštevníkom dobrodružnú cestu kráľovským dvorom. Na štyroch tematických stanovištiach si vyskúšajú úlohy hodné skutočných dvoranov. „Stanú sa kráľovskými portrétistami, zapoja sa do zábavných súťaží, preveria svoju šikovnosť v rytierskych výzvach, naučia sa dvorný tanec aj slávnostnú poklonu pre kráľovnú,“ približujú organizátori. Za splnené úlohy budú deti zbierať pečiatky do svojho Kráľovského pasu. Tí najúspešnejší napokon predstúpia pred samotnú Máriu Antoinettu a Ľudovíta XVI., ktorí ich slávnostne prijmú za členov kráľovského dvora.
„Deti nepotrebujú veľké atrakcie. Potrebujú príbeh, zážitok a možnosť na chvíľu sa stať súčasťou niečoho výnimočného. Presne to im chceme na Bratislavskom hrade ponúknuť,“ hovorí organizátorka a producentka výstavy Beata Greneche k podujatiu, z ktorého si každé dieťa odnesie vlastný Kráľovský diplom, sladkú odmenu a predovšetkým zážitok.
Organizátori uviedli, že počas celého popoludnia sa uskutočnia aj žrebovania o Cenu kráľovnej Márie Antoinetty a Cenu kráľa Ľudovíta XVI. Chýbať nebude fotografovanie s kráľovským párom v historických kostýmoch. „Deti si budú môcť požičať štýlové doplnky a odniesť si originálnu fotografiu ako spomienku na deň strávený v kráľovskej spoločnosti,“ poznamenali organizátori s tým, že do osláv sa môžu zapojiť celé rodiny. Na sociálnych sieťach bude prebiehať súťaž o najkrajšiu, najvtipnejšiu alebo najoriginálnejšiu fotografiu z podujatia. Koná sa v rámci výstavy „Marie Antoinette - z Viedne do Versailles až pod gilotínu“, ktorá je inštalovaná na Bratislavskom hrade do konca roka.