Na bratislavskom letisku plašia neželanú zver pomocou dravcov či psov

Bratislava 27. augusta (TASR) – Neželanú zver na bratislavskom Letisku M. R. Štefánika plašia aj za pomoci cvičených dravých vtákov v kombinácii s poľovnými psami. Využívajú sa tiež poľovné zbrane, šrapnelová pištoľ, poplašné a výstražné zvuky zvierat a nájazdy auta do kŕdľov. Letisko patrí spolu s pražským medzi prvé, ktoré takéto metódy plašenia zaviedlo už v 80. rokoch a odvtedy ich využívajú. Pre TASR to priblížila PR špecialistka bratislavského letiska Veronika Hauswaldová.



"Na letisku je stála tzv. Biologická ochrana letiska, ktorá využíva v súčasnosti preventívne i represívne metódy plašenia zvierat," uviedla Hauswaldová. Priblížila, že priestor letiska a jeho okolie je celodenne monitorované zamestnancami letiska, ktorí venujú pozornosť aktuálnemu výskytu vtáctva, vrátane príčin jeho prítomnosti. Prvoradým opatrením je podľa nej prevencia, čiže likvidácia atraktívnych miest pre živočíchov.



"Tá však z dôvodu vyhlásených ornitologických pásiem v areáli letiska a mimo neho nie je možná až do takej miery, ako by bolo pre letisko žiaduce," povedala Hauswaldová s tým, že medzi preventívne opatrenia patrí tiež odchyt zákonom chránených sysľov pasienkových. Priblížila, že tento druh si v poslednom období vytvoril v areáli bratislavského letiska jednu z najväčších kolónií na Slovensku a stal sa tak veľkým lákadlom pre dravcov.



"Syseľ a drobné bylinožravce sú ľahkou korisťou pre dravé vtáky, ktoré nalietavajú z Karpát nad vzletovo-pristávacie plochy, kde hrozí ich kolízia s lietadlom," priblížila. Letisko M. R. Štefánika sa zapojilo do medzinárodného projektu LIFE na reštitúciu tohto druhu do lokalít jeho pôvodného výskytu, odkiaľ bol v minulosti vytlačený ľudskou činnosťou. "V spolupráci so Štátnou ochranou prírody sú v rámci tohto projektu každoročne odchytené a premiestnené stovky jedincov sysľov pasienkových," doplnila Hauswaldová.



Bratislavské letisko tiež napríklad majiteľov okolitých pozemkov každý rok žiada o rešpektovanie výsadby doporučených typov plodín, aby minimalizovali príťažlivosť potravy pre operencov. "Napriek všetkým dôsledným opatreniam, ktoré sa na letiskách vykonávajú za účelom znižovania rizika stretov lietadiel so živočíchmi, nie je tento jav z leteckej dopravy možné úplne vylúčiť. Na všetkých letiskách ku stretom dochádza a naďalej bude dochádzať, pokiaľ sa vo vzduchu spolu s lietadlami budú pohybovať aj vtáky," uviedla Hauswaldová.



Najkritickejšia je podľa nej kombinácia menšie lietadlo s väčším živočíchom či početnejší kŕdeľ a zásah do pohonnej jednotky. Tiež napríklad pri vzlete, keď lietadlo akceleruje s krídlami plnými paliva a naberá výšku. "V takýchto prípadoch sa pri prípadnom poškodení alebo úplnom vysadení pohonnej jednotky lietadlo ovláda oveľa komplikovanejšie a prípadný pristávací manéver s vysokou váhou lietadla a obmedzenou riaditeľnosťou je veľkou výzvou aj pre skúsených pilotov," doplnila.



Na bratislavskom letisku vzrástol v letných mesiacoch počet stretov lietadiel so živočíchmi. V súvislosti so zvýšeným výskytom kŕdľov vtákov platí na letisku od júla do konca augusta výstraha.