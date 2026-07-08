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Na bratislavskom letisku pomáha pri odbavovaní do 200 brigádnikov
Na detekčnej, tzv. bezpečnostnej kontrole na letisku pribudli ďalšie dve elektronické brány pre skenovanie/čítanie elektronických palubných vstupeniek, tzv. boarding pasov.
Autor TASR
Bratislava 8. júla (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave pred letnou sezónou prijalo desiatky nových zamestnancov. Aktuálne do 200 brigádnikov pomáha pri odbavovaní cestujúcich na check-in pultoch, pri sprievode cestujúcich do odletovej haly, nakladaní batožín či asistujú na bezpečnostnej kontrole. Informovala o tom v stredu hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
Na detekčnej, tzv. bezpečnostnej kontrole na letisku pribudli ďalšie dve elektronické brány pre skenovanie/čítanie elektronických palubných vstupeniek, tzv. boarding pasov. Súčasné dve brány sa tak rozšíria o štyri, ktoré budú môcť byť v prevádzke v časoch silnej špičky a zvýšeného počtu cestujúcich.
„Letisková spoločnosť od júla stavebne rozšírila priestory hraničnej kontroly v odletovej hale o ďalšie dva vybavovacie boxy. Počet stanovíšť hraničnej kontroly sa tak rozšíril z pôvodných štyroch na šesť. Cestujúci, ktorí odlietajú do krajín mimo Európskej únie, tak majú zabezpečené rýchlejšie odbavenie na hraničnej, tzv. pasovej kontrole, ktorú vykonávajú policajti,“ priblížila Demovičová.
Aj pri príletoch nastala na hraničnej kontrole zmena. Od júna sa znížila veková hranica pre prechod automatizovaným systémom hraničnej kontroly po prílete pre obyvateľov EÚ z pôvodných 18 na 16 rokov. Obyvatelia krajín EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska a držitelia biometrických pasov starší ako 16 rokov tak môžu po prílete využiť namiesto štandardnej kontroly automatizované tzv. ABC brány (Automatic Border Control), čím je ich vybavenie plynulejšie.
V odletovej hale letiska podľa hovorkyne pribudli štyri tzv. self kiosky na samostatné, expresné odváženie a označenie batožiny pri odletoch s Ryanairom. Po naskenovaní QR kódu si cestujúci cez mobilnú aplikáciu dopravcu svoju batožinu sami odvážia, označia štítkom alebo doplatia za prípadnú nadváhu podanej batožiny a tú následne odovzdajú na príslušnom check-in pulte bez čakania v radoch.
„Možnosť rezervovať si službu rýchleho prechodu k bezpečnostnej kontrole, tzv. Fast Track, pribudla v tomto roku okrem odletov s dopravcom Ryanair aj pre všetky odlety s dopravcom Wizz Air. Rozšírila sa však aj možnosť rezervovať si rýchly prechod pre všetky odlety z Bratislavy cez web www.parkvia.com,“ upozornila Demovičová. Službu si možno zakúpiť vopred za poplatok aj priamo na letisku v okienku s nápisom Predaj leteniek a výber poplatkov. Bezplatný zrýchlený vstup je umožnený cestujúcim s kočíkmi.
„Vzhľadom na nárast prilietajúcich cestujúcich do Bratislavy zabezpečila turistická organizácia Bratislava Tourist Board elektronické informačné stojany, tzv. totemy, priamo pred príletovou halou. Turisti sa tu dozvedia detailné informácie o Bratislave, jej podujatiach či zaujímavých atrakciách,“ uviedla Demovičová.
Na letisku pribudli alebo sa rozšírili služby taxi, gastro, obchod so suvenírmi. Predajňa potravín funguje takmer nepretržite, s polhodinovou nočnou prestávkou.
Cestujúci môžu využívať autobusové spojenie medzi letiskom a centrom mesta na stanici Nivy. Spoje premávajú od 4.00 do 22.00 h 21-krát denne, cesta trvá menej ako desať minút. Dopravca Slovak Lines od polovice mája prevádzkuje tiež nové priame autobusové spojenie medzi centrom Viedne a bratislavským letiskom bez medzizastávok. Je k dispozícii osemkrát denne v oboch smeroch.
Dopravný podnik Bratislava posilnil aj priame trolejbusové spojenie letiska s hlavnou železničnou stanicou. Počas rannej a poobednej špičky premávajú spoje v šesť- až sedemminútových intervaloch.
Na detekčnej, tzv. bezpečnostnej kontrole na letisku pribudli ďalšie dve elektronické brány pre skenovanie/čítanie elektronických palubných vstupeniek, tzv. boarding pasov. Súčasné dve brány sa tak rozšíria o štyri, ktoré budú môcť byť v prevádzke v časoch silnej špičky a zvýšeného počtu cestujúcich.
„Letisková spoločnosť od júla stavebne rozšírila priestory hraničnej kontroly v odletovej hale o ďalšie dva vybavovacie boxy. Počet stanovíšť hraničnej kontroly sa tak rozšíril z pôvodných štyroch na šesť. Cestujúci, ktorí odlietajú do krajín mimo Európskej únie, tak majú zabezpečené rýchlejšie odbavenie na hraničnej, tzv. pasovej kontrole, ktorú vykonávajú policajti,“ priblížila Demovičová.
Aj pri príletoch nastala na hraničnej kontrole zmena. Od júna sa znížila veková hranica pre prechod automatizovaným systémom hraničnej kontroly po prílete pre obyvateľov EÚ z pôvodných 18 na 16 rokov. Obyvatelia krajín EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska a držitelia biometrických pasov starší ako 16 rokov tak môžu po prílete využiť namiesto štandardnej kontroly automatizované tzv. ABC brány (Automatic Border Control), čím je ich vybavenie plynulejšie.
V odletovej hale letiska podľa hovorkyne pribudli štyri tzv. self kiosky na samostatné, expresné odváženie a označenie batožiny pri odletoch s Ryanairom. Po naskenovaní QR kódu si cestujúci cez mobilnú aplikáciu dopravcu svoju batožinu sami odvážia, označia štítkom alebo doplatia za prípadnú nadváhu podanej batožiny a tú následne odovzdajú na príslušnom check-in pulte bez čakania v radoch.
„Možnosť rezervovať si službu rýchleho prechodu k bezpečnostnej kontrole, tzv. Fast Track, pribudla v tomto roku okrem odletov s dopravcom Ryanair aj pre všetky odlety s dopravcom Wizz Air. Rozšírila sa však aj možnosť rezervovať si rýchly prechod pre všetky odlety z Bratislavy cez web www.parkvia.com,“ upozornila Demovičová. Službu si možno zakúpiť vopred za poplatok aj priamo na letisku v okienku s nápisom Predaj leteniek a výber poplatkov. Bezplatný zrýchlený vstup je umožnený cestujúcim s kočíkmi.
„Vzhľadom na nárast prilietajúcich cestujúcich do Bratislavy zabezpečila turistická organizácia Bratislava Tourist Board elektronické informačné stojany, tzv. totemy, priamo pred príletovou halou. Turisti sa tu dozvedia detailné informácie o Bratislave, jej podujatiach či zaujímavých atrakciách,“ uviedla Demovičová.
Na letisku pribudli alebo sa rozšírili služby taxi, gastro, obchod so suvenírmi. Predajňa potravín funguje takmer nepretržite, s polhodinovou nočnou prestávkou.
Cestujúci môžu využívať autobusové spojenie medzi letiskom a centrom mesta na stanici Nivy. Spoje premávajú od 4.00 do 22.00 h 21-krát denne, cesta trvá menej ako desať minút. Dopravca Slovak Lines od polovice mája prevádzkuje tiež nové priame autobusové spojenie medzi centrom Viedne a bratislavským letiskom bez medzizastávok. Je k dispozícii osemkrát denne v oboch smeroch.
Dopravný podnik Bratislava posilnil aj priame trolejbusové spojenie letiska s hlavnou železničnou stanicou. Počas rannej a poobednej špičky premávajú spoje v šesť- až sedemminútových intervaloch.