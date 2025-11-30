< sekcia Regióny
Na bratislavskom námestí bude krst knihy Fialové Vianoce
Ide vôbec o prvú knihu svojho druhu. Spisovatelia vyprevadia knihu fialovým svetlom na znak nádeje.
Autor TASR
Bratislava 30. novembra (TASR) - V nedeľu podvečer sa na Františkánskom námestí na javisku bratislavských vianočných trhov uskutoční „krst“ knihy Fialové Vianoce. Zúčastní sa na ňom aj desiatka zo šestnástich spisovateľov, ktorí na knihe spolupracovali. Cieľom Fialových Vianoc je pomôcť deťom s epilepsiou.
Ide vôbec o prvú knihu svojho druhu. Spisovatelia vyprevadia knihu fialovým svetlom na znak nádeje. Deti „pokrstia“ publikáciu fialovými vločkami ako symbolom krehkosti malých epileptikov. A napokon detský neurológ Gonzalo Alonso Ramos Rivera pôvodom z Peru vyšle knihu do sveta „jej popočúvaním“ stetoskopom. „Verím, že táto kniha pomôže ľuďom lepšie pochopiť epilepsiu a priblíži im realitu, s ktorou sa pacienti a ich rodiny dennodenne stretávajú. Kniha by mohla prispieť k búraniu predsudkov o tomto ochorení, či už na pracovisku, v škole alebo v bežnom živote,“ povedal.
Ľudia tiež budú môcť napísať odkaz ťažko chorým deťom a odovzdať ho „Fialovému poštárovi“ priamo na vianočných trhoch. „Súčasťou každého výtlačku je záložka - pohľadnica, ktorú budú môcť čitatelia poslať skrze nás a nášho fialového poštára priamo deťom s epilepsiou, ktoré sa počas najkrajších sviatkov roka ocitnú v nemocnici,“ povedala zakladateľka občianskeho združenia Meli Beli a autorka projektu Andrea Škovierová Dragošeková.
Úryvky z knihy na podujatí prečítajú Juraj Rayman, Michal Hvorecký či Kristína Baluchová. Ilustráciami prispeli do knihy dvanásti ilustrátori ako Adrián Macho, Adela Režná či Dominika Šikulincová.
Cieľom projektu je dostať medzi ľudí 2000 kníh, čo je počet detských pacientov s ťažkou formou epilepsie, ktorí sú farmakorezistentní na štandardnú liečbu. Výťažok z predaja každého výtlačku pomôže zabezpečiť terapie, lieky či špeciálne pomôcky, bez ktorých sa tieto deti nezaobídu.
