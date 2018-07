Na bratislavskom Veľkom Draždiaku sú prezliekacie kabínky a toalety

Jedna z kabínok stojí pri bufete vedľa súkromnej nemocnice s poliklinikou, druhá v blízkosti Ústavu lekárskej kozmetiky. Tohtoročnou novinkou sú aj toalety.

Bratislava 20. júla (TASR) – Napriek tomu, že Veľký Draždiak v bratislavskej Petržalke nie je pre stále nedoriešenú prekládku vysokého napätia oficiálnym prírodným kúpaliskom, je dlhé roky obľúbeným areálom. Samospráva sa preto neustále snaží spríjemniť a skvalitniť pobyt návštevníkov pri jazere. Najnovšie tak pribudli dve prezliekacie kabínky, ďalšie dve by mali byť nainštalované budúci týždeň.



"Návštevníci jazera sa tak budú môcť pohodlne a nerušene prezliekať do plaviek," priblížila Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu. Jedna z kabínok stojí pri bufete vedľa súkromnej nemocnice s poliklinikou, druhá v blízkosti Ústavu lekárskej kozmetiky. Ďalšie pribudnú pri plážovom volejbalovom ihrisku a na brehu pri stožiari elektrického vedenia.



Tohtoročnou novinkou sú aj toalety. Mestská časť sa totiž s prevádzkovateľom reštaurácie Oáza dohodla na bezplatnom sprístupnení ich verejných toaliet pre návštevníkov Veľkého Draždiaka počas leta. K dispozícii sú v samostatnom objekte vedľa reštaurácie. Túto službu financuje samospráva zo svojho rozpočtu.



A to rovnako, ako každoročne zabezpečenú záchrannú zdravotnú službu. Tá na kúpajúcich či opaľujúcich sa návštevníkov areálu dohliada do 31. augusta, a to denne od 10. do 19. h. Slúžia vždy dvaja záchranári, ktorí majú k dispozícii čln, na ktorom robia aj pravidelné obhliadkové plavby po jazere, ako aj potápačské či základné zdravotnícke vybavenie. "Ovládajú prvú zdravotnú pomoc a ak by bolo niečo vážnejšie, tak máme dohodu s nemocnicou na Antolskej ulici, že tam môžu priniesť urgentný prípad alebo vážnejšie úrazy," doplnila pre TASR Vnenková.



Hoci sú záchranári k dispozícii, samospráva opätovne upozorňuje, aby sa návštevníci správali zodpovedne a rešpektovali upozornenia zo strany záchranárov.