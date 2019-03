Na bratislavských cestách sa vodiči zdržia 15 minút

Dvadsaťminútové zdržanie na cestách je v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a do Bratislavy.

Bratislava 19. marca (TASR) – Vodiči sa na cestách v hlavnom meste a smerom doň zdržia približne 15 minút. S väčším zdržaním do 20 minút je nutné počítať v Bratislave na Ulici svornosti a na Popradskej v smere do mesta. Na Ružinovskej sa v smere do centra zrazilo osobné auto s električkou, namiesto električiek jazdia medzi Trnavským mýtom a Astronomickou náhradné autobusy X8. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stellacentrum.



Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojom webe uvádza, že z dôvodu dopravnej nehody električky linky číslo 8 s osobným autom na Ružinovskej ulici je prerušená premávka električiek do Ružinova. "Linky 8 a 9 sú z Trnavského mýta odklonené na Vajnorskú ulicu do vozovne Jurajov dvor. Náhradná autobusová doprava premáva medzi Trnavským mýtom a Ružinovom (Astronomická)," spresnil DPB.



Kolóny sa tvoria na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy. Tiež v hlavnom meste na Račianskej. Na D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom v smere od Senca hlásia vodiči zdržanie do desiatich minút. Rovnako z Čiernej Vody, z Vajnôr či za Studeným a Miloslavovom v smere do hlavného mesta informujú o podobnom zdržaní. Zdržanie do 15 minút uvádzajú aj v Moste pri Bratislave v smere do Bratislavy, v Ivanke pri Dunaji aj v smere od Bernolákova do Bratislavy.



Dvadsaťminútové zdržanie na cestách je v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a do Bratislavy. Na D1 za Sencom smerom do Bratislavy na 22. kilometri čiastočne blokuje pravý pruh odstavené auto.