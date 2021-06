Na bratislavských cestách treba počítať s kolónami

Bratislava 28. júna (TASR) - Vodiči v Bratislave sa v pondelok ráno zdržia na viacerých úsekoch. Kolóny sa tvoria aj smerom do hlavného mesta. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum na svojom webe.



Zhruba 45 minút sa vodiči zdržia smerom do Bratislavy na diaľnici D2 za Lozornom a Stupavou, tiež na obchádzkových trasách cez Záhorskú Bystricu a okolo závodu Volkswagen. Dvadsaťminútové zdržanie je nahlásené na diaľnici D1 pred vjazdom do Bratislavy smerom zo Senca, rovnako v Ivanke pri Dunaji smerom do Bratislavy. Kolóna je nahlásená aj smerom z Čiernej Vody a Vajnôr do Bratislavy, kde sa vodiči zdržia asi desať minút.



V hlavnom meste si vodiči počkajú zhruba 25 minút na Hradskej, v smere od Vrakune do centra. Na Ulici Svornosti a na Popradskej v smere do centra sa zdržia asi 20 minút a 15-minútová kolóna sa tvorí na Račianskej a Gagarinovej v smere do centra.



Podľa Zelenej vlny si treba dať pozor na diaľnici D1 pred Bratislavou, kde pravý pruh blokuje dodávka s defektom. "Premávka sa spomaľuje už pri Triblavine, zdržíte sa asi desať minút," priblížila Zelená vlna. Na Ružinovskej pri zimnom štadióne smerom z centra blokuje pravý pruh osobné auto s defektom, okolo sa pohybuje vodič. Na Račianskom mýte smerom von z mesta je nahlásené odstavené auto, vodiči sa tu môžu zdržať.