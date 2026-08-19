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Na bratislavských Zlatých Pieskoch objavili v stredu telo muža

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Presné príčiny a okolnosti tejto udalosti sú v štádiu vyšetrovania.

Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - Na Zlatých Pieskoch v Bratislave objavili v stredu popoludní telo muža. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

„Dnes v čase o 15.30 h sme na linke 158 prijali oznam o náleze tela bez známok života vo vodnej ploche Zlaté Piesky. Po príchode hliadky druhého bratislavského okresu zistili, že ide o muža. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár. Presné príčiny a okolnosti tejto udalosti sú v štádiu vyšetrovania,“ napísala Šimková.

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