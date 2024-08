Na bratislavských Zlatých pieskoch sa začína festival Uprising

Bratislava 30. augusta (TASR) - Už tento piatok a sobotu 30. a 31. augusta sa bratislavské Zlaté piesky opäť premenia na centrum hudobnej zábavy a privítajú nadšencov z celého sveta na Uprising festivale 2024. Sedemnásty ročník sľubuje výnimočný program s vyše sto vystupujúcimi, v ktorom si každý nájde to svoje, od hudobných hviezd cez diskusie, až po športové aktivity a zábavu pre deti. Brány festivalu sa otvoria v piatok o 12.00 h.



Tohtoročný line-up je plný hviezd svetového formátu. Alborosie & Shengen Clan vtiahnu fanúšikov do sveta reggae svojimi ikonickými hitmi. V Bratislave premiérovo vystúpi maďarská superhviezda Azahriah či jamajský rodák Jesse Royal. Fanúšikovia hip-hopu sa môžu tešiť na vystúpenie amerického rapera Rich The Kid, legendu rapu menom Afu-Ra, z Estónska príde Tommy Cash.



Európsku tanečnú scénu zastúpi legendárne drum & bass trio Black Sun Empire, producentské duo Sigma, Venjent či Catching Cairo. Vystúpia tiež svetoznámy producent a DJ Benny Page s vokalistom menom Doktor, legendárny DJ Hype a talentovaný producent Diagnostix spolu s MC Jimmym Dangerom. Pre priaznivcov slovenskej scény sa predstaviq Medial Banana, Gleb, Orion & Čistychov, Boy Wonder, Annet X, Marko Damian a punkrockovú atmosféru prinesie bratislavská kapela Plus Mínus s akustickou show priamo na u-rampe. Svoje DJ sety predvedú DJ Lady Style, Monss, Ripple, Bass Factory, Jimmy Pé, Veca či Rudeboys Radio.







Okrem hudby a športu ponúka festival aj možnosť oddychu v Healing zóne, kde si návštevníci môžu dopriať masáže, zrelaxovať sa počas jogy alebo si vyskúšať rôzne workshopy. Pre deti bude pripravená detská zóna, kde sa najmenší návštevníci môžu tešiť na kreatívne dielničky, maľovanie na tvár, skákací hrad, tanečnú školu, jogu pre deti, divadielko pre deti a v piatok o 18.00 h na vystúpenie Paci Pac.



Festival predstavil aj novú Uprising hymnu, ktorá spája ikonické postavy slovenskej a českej reggae & rap scény. V skladbe Uprising spája nás spojili sily Medial Banana, Vec, Zverina, Rest, Rida Radar, Boy Wonder, Cocoman, Kato (Prago Union) či Dr. Kary a vytvorili pieseň, ktorá dostala aj svoj vizuál. O hudobnú produkciu, mix aj master sa postaral Lukáš Minařík aka Lukie FWD v The Wellders štúdiu a o pútavý videoklip zase Lukáš Pulík, tvoriaci pod značkou LUPIC.