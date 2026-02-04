< sekcia Regióny
Na brehu Dunaja v Bratislave má vzniknúť nábrežný lesopark Lido
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Zelený pravý breh Dunaja medzi Starým mostom a Mostom Apollo v Bratislave čaká premena. V najbližších mesiacoch by mal nábrežný lesopark Lido získať podobu prírodne ladeného mestského lesoparku. Deklarovaná je citlivá obnova územia so zachovaním jeho prírodného charakteru a vytvorenie lepších podmienok pre verejnosť. TASR o tom informoval Michal Dutka, hovorca spoločnosti JTRE, ktorá spolu s Penta Real Estate a hlavným mestom stojí za projektom.
„Našou ambíciou je sprístupniť územie citlivým spôsobom, ktorý rešpektuje jeho prírodný charakter a zároveň vytvára kvalitné podmienky na oddych, šport a rekreáciu v súlade s ochranou prírody. Cieľom je najmä zvýšiť bezpečnosť, odstrániť odpad a skultúrniť momentálne zanedbaný priestor,“ skonštatoval viceprimátor Bratislavy pre životné prostredie Jakub Mrva.
Prípravné práce na revitalizácii lesoparku Nové Lido sa začínajú od februára. Má ísť o lokálne, odborné a zároveň citlivé prečistenie porastov. Práce majú spočívať najmä v čistení od náletových a inváznych drevín, ktoré znižujú biodiverzitu a negatívne vplývajú na ekologickú stabilitu a odolnosť pôvodného rázu krajiny. Lesopark je súčasťou prvej etapy tvorby Bratislavského dunajského parku. Revitalizácia má byť zároveň prvým krokom k rozvoju štvrte Nové Lido.
Výsledkom spolupráce má byť prírodný lesopark s rozlohou takmer 3,6 hektára, ktorý ponúkne kombináciu upravených pobytových zón a voľnejších prírodných častí, ponechaných prirodzeným procesom. Územím má viesť sieť rôznych peších trás, v podmáčaných miestach majú pribudnúť drevené lávky a pochôdzne drevené chodníky. Atmosféru miesta majú dotvoriť prírodné lavičky z popadaných stromov či garantované citlivé umelecké zásahy.
Lesopark má ponúknuť rôznorodé možnosti trávenia voľného času. Návštevníci by tam mali nájsť pobytové lúky, miesta na sedenie pri rieke, piknikové zostavy a ohniská, ako aj drobnú architektúru. Súčasťou lesoparku majú byť aj prírodné herné prvky či vyhliadkové miesta orientované na Dunaj. Súčasťou revitalizácie má byť aj nový informačný systém, ktorý priblíži históriu územia, miestnu faunu a flóru.
Hlavné mesto je vlastníkom pozemkov a stavebníkom. Developerské spoločnosti JTRE a Penta Real Estate zabezpečujú realizáciu a financovanie revitalizácie lesoparku v hodnote 1,1 milióna eur, a to v pomere 70 percent : 30 percent. Pomer vychádza z rozdelenia nadväzujúceho územia medzi projekty Nové Lido a Southbank.
