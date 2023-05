O zápis do knihy rekordov sa pokúsi 50 cimbalistov

Liptovský Mikuláš 1. mája (TASR) - O zápis do Slovenskej knihy rekordov sa v pondelok na brehu Liptovskej Mary pokúsi 50 cimbalistov. Na cimbaloch rovnakej značky zahrajú pieseň Darmo ma mamičko. Informoval o tom Igor Svítok zo spoločnosti Slovenské rekordy.



"Dňa 1. mája o 10.00 h uvidia zvedavé oči návštevníkov jedinečnú udalosť. V exteriéri areálu rezortu Maladinovo v Liptovskom Mikuláši sa cimbalisti pokúsia vytvoriť ustanovujúci slovenský rekord. Spoločne odohrajú pieseň Darmo ma mamičko," uviedol Svítok.



Hudobníci budú podľa neho hrať na cimbaloch legendárnej značky Bohák. Zakladateľ značky Lajos Bohák, rodák zo slovenskej obce Kvetná, si otvoril vlastnú cimbalovú dielňu v roku 1900. V roku 1953 bol Lajos Bohák nútený vstúpiť do Budapeštianskeho družstva výrobcov hudobných nástrojov a až do dôchodku pracoval ako vedúci cimbalovej dielne. Počas svojho života vyrobil viac ako 1000 cimbalov.



"V roku 2013 na Liptove našla výroba cimbalov storočnej značky Bohák pokračovateľa v starej maďarskej tradícii. Ide o najobľúbenejšiu značku vyrábaných cimbalov vo svete," doplnil Svítok.