Na brehu rieky Ipeľ v Šahách pribudli stovky stromov a krov
Po výsadbe v Šahách pribudne v priebehu tohto roka v piatich lokalitách po celej krajine celkovo viac ako 500 drevín.
Autor TASR
Šahy 29. októbra (TASR) - Na brehu rieky Ipeľ v Šahách v okrese Levice pribudli stovky stromov a krov. Vysadené boli v rámci projektu Prepojená krajina, ktorý je súčasťou širšej spolupráce medzi Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF) a Lidl International. Cieľom iniciatívy je obnova prírodných území, vytváranie biokoridorov a posilnenie ekologickej prepojenosti naprieč Slovenskom, skonštatovala riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.
Po výsadbe v Šahách pribudne v priebehu tohto roka v piatich lokalitách po celej krajine celkovo viac ako 500 drevín. Nové stromy a kry oživia brehy riek Hron, Ipeľ, Malý Dunaj, ale aj okolie Kľaku a Hornádu. Tieto výsadby pomôžu chrániť brehy riek, zlepšia podmienky pre vodné organizmy a prispejú k znižovaniu dosahu klimatickej zmeny. Zhruba 20 hektárov biodiverzitne hodnotných lúk sa v rámci projektu opäť stane domovom pre vzácne rastliny a hmyzie opeľovače, ako sú včely, motýle či pestrice.
Svetový fond na ochranu prírody je najväčšou nezávislou organizáciou na ochranu prírody na svete. Systematicky sa venuje ochrane prírody a udržateľnému rozvoju, pracuje na ochrane voľne žijúcich živočíchov, lesov, oceánov a sladkovodných ekosystémov a sústredí sa na hlavné príčiny straty biodiverzity. Aktívne pôsobí takmer v 100 krajinách sveta na šiestich kontinentoch. Na Slovensku pôsobí organizácia od roku 2014. Prioritne sa sústreďuje na tri oblasti - ochranu lesov, vôd a voľne žijúcich živočíchov.
