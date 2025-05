Na brehu Ružína pri Košickej Belej pribudol pre návštevníkov tobogan

Košická Belá 26. mája (TASR) - Na brehoch Ružínskej priehrady pri obci Košická Belá pribudla nová vodná atrakcia. V Hámorskej zátoke vznikol Ružínsky tobogan - vodná šmykľavka, ktorá prepája dobrodružstvo, relax a udržateľný cestovný ruch. Informovala o tom Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus.



Projekt slávnostne otvorený v pondelok získal podporu z krajského dotačného programu Terra Incognita v sume 39.000 eur. Atrakcia bude pre verejnosť otvorená od 1. júna, na Deň detí si ju budú môcť návštevníci užiť bezplatne.



Vodný tobogan kopíruje svah a končí priamo pri hladine priehrady. Vďaka citlivému umiestneniu podľa krajskej organizácie harmonicky zapadá do prírodného prostredia bez zbytočných zásahov. Súčasťou projektu sú aj nové kontajnerové objekty so sociálnym zázemím a sprchami, ktoré zvyšujú komfort návštevníkov, či už ide o rodiny, vodákov alebo športovo založených dovolenkárov.



Ružín má podľa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislava Trnku obrovský rekreačný potenciál a snahou je rozvíjať ho rozumne - v súlade s prírodou, ale aj s očakávaniami dnešných turistov. „Nie je to len o zábavnom prvku - ide o komplexné zlepšenie služieb a ponuky v lokalite, ktorá je ľahko dostupná aj verejnou dopravou z Košíc. Takéto projekty prinášajú nielen viac návštevníkov, ale aj pracovné príležitosti, nové impulzy pre podnikateľov a celkovo oživujú život v regióne,“ uviedol Trnka.



Realizátor projektu Ján Vereb zo spoločnosti Baraba vidí v tobogane symbol zmeny, ktorá Ružínu pomôže vrátiť sa na mapu najobľúbenejších letných destinácií. „Tobogan je len začiatok - ide o zážitok, ktorý poteší deti aj dospelých, avšak zároveň zvýši záujem o lokalitu, v ktorej sa dajú zažiť aj ďalšie veci - kúpanie, člnkovanie, paddleboarding či turistika,“ uviedol.



Podľa výkonnej riaditeľky Košice Región Turizmus Lenky Vargovej Jurkovej má Ružínska priehrada šancu stať sa ikonickým miestom letnej rekreácie na východnom Slovensku, čomu napomáha aj Ružínsky tobogan. „Okolie navyše ponúka pestrú paletu výletov - od výstupu na Sivec, cez cyklotrasy smerom na Opátku, až po vodné túry po priehrade. Pribúdajúce služby, zážitky ako napríklad Projekt Kombinuj Trasy vo Veľkej Lodine, vytvárajú z Ružína destináciu, ktorá má potenciál rásť a lákať čoraz viac návštevníkov - či už z Košíc, zo Slovenska alebo zo zahraničia,“ skonštatovala.